Der EU-Wahlkampf beginnt

Einen Vorgeschmack auf das wahrscheinliche Ergebnis der Wahlen zum Parlament der EU liefert Europe Elects. Die Lega in Italien mit 26 Sitzen vor M5S mit 22. In Deutschland die Union mit 24 Sitzen (also weniger als die Lega in Italien), den Grünen mit 19 und der SPD mit 14 Sitzen. Macrons LREM mit 18 Sitzen nach Le Pens RN mit 20.

Nun ist das nur eine Momentaufnahme von Einzelparteien mit den vermutlich meisten EU-Abgeordneten. Zeichnet sich hier ein Trend ab? Dann gehen die nationalen Probewahlen in den Mitgliedsländern, als die auch der Protagonist einer ever closer union Gerald Knaus die diesjährigen Wahlen zum Parlament der EU einordnet, noch kritischer für die EU aus, als er schon befürchtet.