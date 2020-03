Corona bringt’s an den Tag: Deutschland ohne Maß und Ordnung

Am 14. März warnte das BMG vor Fake News im Internet: Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit / die Bundesregierung würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt NICHT! Bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen.

Am Tag darauf meldet die Tagesschau:

SPIEGEL-Korrespondent Georg Fahrion hat den Corona-Ausbruch in China erlebt. Er berichtet, dass beim Heimatbesuch in Berlin seine Gesichtsmaske belächelt wird und kleidet das in das passende Wortbild: In Berlin habe ich die Maske bald abgenommen. Es fühlte sich an, als sei ich am FKK-Strand der einzige in Badehose, irgendwie ungehörig.

Fahrion meint:

„Nein, Covid-19 ist nicht Ebola, und wir werden nicht alle sterben, wie manche jetzt spötteln. Deutschland wird aber ein Problem bekommen, falls sehr viele Menschen auf einmal krank werden und das Gesundheitssystem an seine Grenzen stößt. Das lässt sich verhindern. Panik und Hamsterkäufe helfen dabei logischerweise nicht, Vorsicht hilft schon.

In Bayern will Söder Katastrophenfall ausrufen, er geht dazu über, die Maßnahmen der Regierung von Österreichs Kanzler Kurz mit kleiner werdendem Zeitabstand als Blaupause zu nehmen. Gut, denn was aus Berlin kommt, ist falsch.

Söder kann sich ja bei Kurz hier fit machen für seine heutige Pressekonferenz.