Aust und Strunz sagen Merkel: Es ist Zeit zu gehen

Stefan Aust blättert nicht zum ersten Mal auf, welchen kardinalen Fehler Kanzlerin Merkel 2015 machte. Er interpretiert die Grenzsicherungs-Übung von Österreichs Polizei und Bundesheer als demonstrative Botschaft: Wir sind der Lage und fest entschlossen, auch große Mengen an Migranten an unseren Grenzen zurückzuweisen. Das Interview mit Aust ist auf WeLT zu sehen, es schließt mit der Empfehlung an Merkel abzutreten.

„Deutschland braucht einen Neuanfang ohne Jogi Merkel!“: Der Kommentar von Claus Strunz auf SAT.1 zieht bemerkenswerte Parallelen zwischen Merkel und Löw, Fußball und Politik. Strunz zitiert Löw, „ein Plan war da, aber wir konnten ihn nicht umsetzen”. Dem folgen lauter Vergleiche. Wie:

Wir haben nicht genug Mut, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Wir hören nicht auf Warnzeichen. Wir kommen nicht mit Freidenkern klar. Wir ruhen uns zu lange auf früheren Erfolgen aus.

Jogi Löw, sagt Strunz mit Blick auf Merkel, könnte mit seinem Rücktritt den Neuanfang machen.

Es lohnt, beide kurze Videos anzuschauen.