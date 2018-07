Ceuta – Gewalt an Europas Außengrenze

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Mit brutaler Gewalt haben in der vergangenen Woche etwa 600 Migranten die Grenzsperren der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika überrannt. Dabei griffen sie die Polizei mit selbst zusammengesetzten Flammenwerfern und Branntkalk an und seien „so brutal wie noch nie“ vorgegangen, so die Aussage eines Polizeisprechers vor Ort. Das Video zeigt nicht, wie die Migranten die Polizei angriffen, sondern wie sie danach jubelnd durch die Straßen rennen.

Der Druck auf die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla und die Kanarischen Inseln steigt zuletzt immer weiter an. Der vergangene Donnerstag mit dem gewaltvollen Sturm auf die Grenzzäune von Ceuta durch 800 Afrikaner, die mit Molotov-Cocktails und anderen Mitteln nach Europa zu kommen versuchen, bildet einen neuen bisherigen Höhepunkt. 600 von ihnen schafften es, spanischen Boden zu betreten.

