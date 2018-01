Stimmungsmache gegen Wirtschaft senkt Vertrauen

Forsa präsentierte für von RTL und n-tv das aktuelle „Vertrauens-Ranking“ in nicht-politische gesellschaftlich relevante Institutionen. Die Polizei genießt das höchste Vertrauen. Manager sind (fast) das Schlusslicht, Unternehmer haben am meisten Vertrauen eingebüßt.

