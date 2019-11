Psychologe Heiner Rindermann: Intelligentere Gesellschaften sind reichere Gesellschaften

Auch wenn Intelligenz nicht alles ist, so trägt sie, und das zeigen viele Studien und Überblicksarbeiten, zu Lebenserfolg und persönlichem Wohlstand bei. Intelligentere Aktienhändler kaufen zu einem günstigeren Zeitpunkt, intelligentere Personen durchschauen besser Kreditkartenkosten und intelligentere Geschwister werden als Erwachsene reicher als die weniger intelligenten. Dies ist nicht bei jedem so, als Schriftsteller wie etwa Franz Kafka wird man fast nie reich. Zum Millionär werden gehört auch ein Markt, der eine bestimmte Leistung honoriert. Zufälle spielen ebenso eine Rolle. Ähnlich wird auch nicht jeder guter Sportler Olympiasieger.

Sie erwähnten neben Bildung und Kultur auch evolutionär-genetische Faktoren. Was ist konkret darunter zu verstehen?

Zunächst wissen wir aus einer Vielzahl von Untersuchungen auf individueller Ebene, dass Unterschiede zwischen Menschen zu einem Großteil auf genetische Faktoren zurückzuführen sind. Dies trifft nicht nur auf Intelligenz, sondern auch auf Schulleistungen und etwas geringer auf Persönlichkeit zu. Das, was an uns besonders und über viele Jahre stabil ist, geht vor allem auf unsere Gene zurück. Ein Journalist der Zeit, Dieter E. Zimmer, hat sich vor Jahren in seinem Buch „Ist Intelligenz erblich?“ intensiv damit beschäftigt, jüngst hat der international bekannte Zwillingsforscher Robert Plomin mit „Blueprint“ ein Standardwerk dazu vorgelegt. Auch das, was wir als Umwelt wahrnehmen, etwa elterlicher Wohlstand und Bildung oder Unterricht in der Schule, ist großenteils ein genetischer Effekt, weil Gene erst diese Umwelt hervorrufen oder auswählen und je nach Veranlagung die gleiche Umwelt verschieden wirkt.

Das betrifft aber nur individuelle Unterschiede, nicht internationale.

Ja richtig. Zudem haben wir das Problem, dass die Zwillings- und Adoptionsstudien nur abstrakte Varianzaufklärungen leisten, also wie viel Prozent an den Unterschieden zwischen Menschen auf Gene, familiäre Umwelt oder andere Umwelt zurückführbar sind. Was an Genen oder Umwelt wie auf das Verhalten wirkt, wird so nicht verstanden. Das muss aber letzten Endes das Ziel der Forschung sein: Wie wirkt eine Genvariante auf Aminosäuren, diese auf neurologische Strukturen und Prozesse und diese auf das beobachtbare Verhalten. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

Die Erblichkeitsschätzungen lassen sich auch nicht zwingend auf Unterschiede zwischen Ländern und Völkern übertragen – die 80 Prozent Gene für Intelligenz (und Wissen) bei Erwachsenen müssen nicht für die PISA-Ergebnisunterschiede zwischen Finnland und Griechenland oder Japan und Mexiko gelten. Dass genetische Faktoren hier auch eine Rolle spielen, ist basierend auf den Zwillingsstudien nur plausibel.