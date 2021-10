Eine Partei im Wachkoma

Wenn es je ein besseres Bild gab, einen treffenderen(!) Vergleich zum Zustand der Union, dann ist es das, was Ralf Schuler bei BILD schreibt über den Morgen der CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz in einem Berliner Hotel am Samstag: „Der Tag hatte für die CDU-Kreischefs dramatisch begonnen: Gegen 7 Uhr gab es im gesamten Tagungshotel einen Feueralarm, der etwa zwanzig Minuten mit lauten und schrillen Sirenentönen durch die Korridore zwischen den Hotelzimmern hallte. Kurios: Die meisten CDU-Leute erzählten später beim Frühstück, sie hätten sich gewundert, seien aber im Bett liegen geblieben. Nicht so ganz das, was man im Falle eines Feueralarms tun sollte.“ Wenigstens gab es in dem Hotel noch Alarm. Bei der tödlichen Ahr-Flut hatte man vorsorglich (auch unter CDU-Führung) die Sirenen abgeschafft.

Was für ein Symbol! Mal ganz abgesehen von der Vorbildfunktion eines Spitzenpolitikers oder den Brandschutzbestimmungen, die solche Politiker doch, für andere natürlich, verbindlich festlegen. Man „überhört“ den Alarm und dreht sich noch einmal im Bett herum. Eine fahrlässige Sorglosigkeit.

Ist das nicht genau die verstörende, verschwurbelte Kritik an dem Fußballer Joshua Kimmich: Er sei doch Vorbild, ließ die (Noch)Kanzlerin ausrichten. Und da ist es geradezu ein Brandbeschleuniger für Impfverweigerer und (Lösch)Wasser auf die Mühlen der Coronaleugner, wenn er in fahrlässiger Sorglosigkeit zu bekennen wagt, nicht geimpft zu sein. Komisch, beim Kollegen Mesut Özil, dem Despoten-Darling und deshalb Demokratie-Leugner, klang das aus Kanzlerinnen-Mund noch ganz anders. Da war man um ihn besorgt, nicht um die türkische Opposition.

Genau das ist das Unions-Problem: keine Haltung, keine konsequente Linie. Nur eine Linie gilt seit 16 Jahren, und (fast) alle Funktionäre haben sich dem bedingungslos unterworfen, oft „gekauft“ durch Pöstchen: das, was aus dem Kanzleramt alternativlos angeordnet wird. Man surft lieber auf den Wanderdünen des Zeitgeistes. Von der Programmatik der Union ist nur noch ein Gerippe, eine Ruine geblieben.

Symptomatisch ist der zusammenfassende Satz des Generalsekretärs zu der ganztägigen Konferenz: „Heute ist der erste Tag der Erneuerung der CDU.“ Gemeint ist die Mitgliederbefragung. Das, womit die SPD lange genug gescheitert ist, bringt jetzt also die Erneuerung. Statt Bilanz zu ziehen, wie es jedes Fast-Pleite-Unternehmen macht. Statt Defizite zu benennen, ja bei den Mitgliedern und den treuen Wählern um Entschuldigung zu bitten für das, was in 16 Jahren falsch gelaufen ist und zu dem man sorglos und fahrlässig geschwiegen hat.

Ja, den Alarm haben die CDU-Funktionäre nie gehört. Und wenn sie ihn hörten, dann haben sie sich im Bett herumgedreht mit dem Einschlaflied: Die Kanzlerin, die Kanzlerin, die hat immer recht ….. Die Hütte brannte doch schon längst lichterloh. Wo waren denn da diejenigen, die jetzt mit ihren Vorstands-Bewerbungen zur Erneuerung blasen. Wo war denn zum Beispiel die Frauenunion, die sich jetzt wundert, dass ein paar alte weiße Männer aus NRW die CDU retten wollen. Eine ewige Studentin ohne Abschluß als Vorsitzende. Der Kanzlerin Wasserträgerin. Ein bisschen Quotengefasel, aber keine starken Frauen gepusht, die einem sofort einfallen würden, wenn es um Erneuerung geht.

Kein Aufschrei, dass sich Frauen in Städten nachts nicht mehr auf die Straße trauen. Keine Empörung, dass der Muezzin einen Allmachtsanspruch ausrufen darf, der für Frauen blanker Hohn ist. Kein Wort zu den Corona-Kindern und -familien, die Opfer politischer Willkür wurden und jetzt an Atemwegserkrankungen oder Verhaltensstörungen leiden. Die Frauen hatten die Hauptlast des ganzen Lockdown-Irrsinns zu tragen. Es brannte die Hütte. Alarm schrillte von allen Seiten. Doch man schlief weiter und verlor die treuesten Wähler: die Frauen.

Kurzzeit-Chef Laschet nannte unentwegt „die Rechten“ als Hauptproblem Deutschlands. Völlig ahnungslos, dass er sich damit ja gemäß der traditionellen parlamentarischen Sitzordnung selbst meinte! Doch der normale Mensch erlebt im Alltag etwas völlig anderes. Der ungehinderte, unkontrollierte Zuzug junger arabischer Männer wird bis hinein in die beschaulichen CDU-Städtchen ein ernstes Problem. Doch die Union wollte sich von niemandem, auch nicht von Claudia Roth, in ihrer irrsinnigen Willkommens-Politik übertreffen lassen.

Seit Jahren wird (erfolglos!) über Digitalisierung gefaselt, die Bildungskatastrophe bekämpft keiner. Massen bevölkern die Unis, von normal arbeitenden Menschen, die morgens früh aufstehen, um unser Land am Laufen zu halten und keine Nachfolger haben, spricht niemand. Leute aus dem Volk, aus normalen Berufen, haben in der Union kaum Chancen. Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal — das ist die Karriereplanung.

Die CDU war einst Schutz und Schild (das müßte Merkel doch kennen) der Handwerker, des Mittelstandes, der Familienunternehmer. Nichts davon ist geblieben. Zum Schluß, kurz vor dem Untergang, versuchte man es mit einem Beauftragten für die „Kunstschaffenden“, von dem man nie wieder etwas gehört hat.

Die Betriebe in ihren Existenznöten wurden allein gelassen. Die Hütte brannte, schriller Alarm aus der Wirtschaft. Doch die CDU-Funktionäre schlummerten weiter.

Die sicherste und sauberste Energiequelle wurde stillgelegt. Jetzt kämpft Bill Gates für die Atomkraft. Und alle Welt lacht über das CDU-Deutschland, an dem nichts mehr schwarz ist, außer dem drohenden Blackout. Der Alarm schrillte, doch den grünen CDU/CSU-Zeitgeist halten weder Ochs noch Esel auf …. Die Infantilisierung der Politik sieht man an irren Personalentscheidungen, aber auch an den Kniefällen vor dem FFF-Kindergarten. Dieser Fryday for Future-Irrsinn, diese kindische Allmachtsfantasie der Weltrettung, zerstört unsere Lebensgrundlagen. Der Alarm schrillt von allen Seiten, aber die CDU schlief den Schlaf der Seligen.

Griechenlands Finanzminister lacht sich doch ins Fäustchen, wenn er am Samstag sagte, Migranten bekämen in Deutschland mehr als den Durchschnittsverdienst der Griechen. 500 Milliarden hat die EU an der Ägäis verbrannt. Wo war der Deutschland rettende Alarm der CDU? Man hatte andere Prioritäten: bei der Anmeldung zur Hundesteuer in einem sauerländischen CDU-Städtchen muß man unter „m/w/d“ auswählen. Man setzt eben Prioritäten. Wie am Samstag in Berlin, wo der Schlaf der (Selbst)Gerechten wichtiger war, als sich und andere vorbildlich zu retten …..

Sie, liebe Leser, können nun die Liste ungebremst fortsetzen. Ich bin gespannt. Vielleicht hilft das denen auf die Sprünge, die an politischer Demenz leiden. Statt Brandschutz gab es seit Jahren nur Brandbeschleuniger. Statt Dämme gegen den Tsunami des Zeitgeistes zu errichten, wurden Tor und Tür sperrangelweit geöffnet, um den einstigen Markenkern der Union wegschwemmen zu lassen. Und wie in Deutschland üblich heißt es nun: Wir haben von allem nichts gewußt ….. Die Ampel bietet also wenig Neues. Sie setzt nur fort, was sie vorfindet.