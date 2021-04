“Vollversagen”: Empörung über die angeblich zu laxe Haltung der Stuttgarter Polizei

Die Stuttgarter Demo verläuft bislang offenbar weitgehend friedlich. Eine Sprecherin der Polizei sagte gegenüber Tichys Einblick, derzeit seien mindestens einige Tausend Maßnahmen-Kritiker im Stadtgebiet unterwegs. Außer einer Blockade von Gegendemonstranten, welche die Polizei aufgelöst habe, sei der Protest überwiegend ruhig geblieben.

Laut einer Mitteilung der Stuttgarter Polizei haben Beamte eine Gruppe von etwa 20 Personen aus dem Rockermilieu kontrolliert und dabei Quarzhandschuhe, pyrotechnische Gegenstände und Sturmhauben beschlagnahmt. Die mutmaßlichen Rocker widersetzten sich demnach der Kontrolle – dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt. Außerdem liege der Polizei ein Video vor, nach dem “mutmaßlich ein Journalist” offenbar von einem Aufzugsteilnehmer geschlagen wurde.

Indes kocht auf dem Twitter-Kanal der Polizei Stuttgart die Stimmung hoch. Lockdown-Befürworter regen sich dort über das aus ihrer Sicht laxe Verhalten der Polizei auf. Etwa twitterte ein Nutzer: “Das kann doch nicht euer Ernst sein. Neutralität geht anders. Keine Umsetzung der Maßnahmen, Solidarität mit den Demonstranten. Ich könnte schreien.” Ein anderer beschwerte sich über das “Vollversagen der Polizei” und fuhr fort: “Laut Fotos der Onlinemedien halten sich nur wenige an die Coronaregeln. Warum wird da nicht eingeschritten?”

Die Twitterer empörten sich auch über eine Videoaufnahme, auf der man einen

Polizisten sieht, der offenbar einem Querdenken-Ordner einen Handschlag im

Vorbeilaufen gibt. “Meine Fresse, macht euren Job!”, kommentierte etwa

“myr.” Und ein anderer stellte fest: “Querdenkers best friend.” Auch ein

Video von einem Polizeiwagen, an dessen Rückscheibe ein Bild von Bundesfinanzminister Scholz in Gefängniskleidung offenbar angeklemmt wurde, und an dem ein Polizist vorübergeht, erregte viele der Twitter-Nutzer.

Der Querdenken-Anwalt Markus Haintz hatte Forderungen nach einer schärferen

Polizei-Einsatztaktik verurteilt. “Die Politiker, die ein härteres

Durchgreifen fordern, sind Antidemokraten und wollen eine Eskalation”, sagte

er gegenüber TE nach der Demo in Kassel vor zwei Wochen. Von gesunden

Menschen unter freiem Himmel gehe praktisch keine Infektionsgefahr aus – das

zeigten zahlreiche Aerosol-Studien.