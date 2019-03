Mobilisiert #Artikel13 die schweigende Mehrheit der jungen Generation?

Zwei Leserkommentare zum Thema #Artikel13, der vor allem von den EU-Abgeordneten der Unionsparteien beschlossenen Zensur der Netzfreiheit, fielen mir besonders auf:

Kommentar 1: Es gärt unheimlich bei den CSU-Wählern. Ich komme aus einer Gegend, in der es quasi zum guten Ton gehört, CSU zu wählen, und das seit Jahrzehnten. Gestern hatte ich viele Gespräche mit Verwandten, Freunden und Arbeitskollegen. Darunter sehr viele, altgediente CSU-Wähler. Vor allem diejenigen, die Kinder haben, sind extrem sauer auf die Politiker der CSU. Der besagte Nachwuchs bedrängt nun seine Eltern, nicht mehr diese Partei zu wählen, da sie Angst um „ihr Internet“ haben. Sie sollen nun die Grünen wählen, da diese, neben dem Klima, auch das Netz retten würden. Und die Eltern geben reihenweise nach. Wie könnte man auch diesem Herzenswunsch, der durch existenzielle Ängst befeuert wird, nicht nachgeben? Ich gehe daher davon aus, dass die Union und z.T. auch die SPD bei der EU-Wahl viele Federn lassen müssen.

Kommentar 2: Jup, die Jugend ruft: “Nie wieder CDU wählen“ Um dann ihr Kreuzchen bei den Grünen zu machen. Ich habe den Eindruck, dass Merkel gerade die CDU opfert, damit endlich ihre geliebten Grünen an die Macht kommen …

Kann es sein, dass #Artikel13 einen größeren Teil der unter 25-Jährigen – und zwar jenseits von Parteipräferenzen – gegen die Zensierer aufbringt?

Ja, kann es sein, dass #Artikel13 einen ganz anderen Teil der jungen Leute mobilisiert als #FridaysForFuture? Sozusagen die parteipolitisch schweigende Mehrheit dieser Generation?

Frau Merkel – wie im zweiten Leserkommentar – derart ausgefeiltes strategisches Denken zu unterstellen, halte ich für Überschätzung. Aber gegen ein Ergebnis, in dem in der zukünftigen Bundesregierung von Union und Grünen, die Grünen einen möglichst großen Teil abbekämen, hätte die Kanzlerin auf ihrem Bewerbungspfad in die UNO natürlich nichts – im Gegenteil.

Zum Pionier des Internet, Tim Berners Lee, dürften sich noch mehr nennenswerte Namensträger gesellen, die bei der bisher unpolitischen Generation mit #Artikel13 politisches Interesse wecken könnten – politisches, nicht parteipolitisches.