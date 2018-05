INSA-Umfrage: Für eine deutliche Mehrheit gehört der Islam nicht zu Deutschland

Nur 25 Prozent stimmen diesem Satz des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff zu. 58% der Befragten lehnen eine Gleichstellung mit den christlichen Kirchen ab. 77% lehnen die Burka in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Behörden ab. 68% Prozent fordern in diesem Bereich ein Kopftuchverbot. In ähnlicher Höhe (75%) werden Befreiungen vom Sport- und Schwimmunterricht für muslimische Schüler abgelehnt. INSA befragte im Auftrag von Tichys Einblick 2.000 Wähler.

Die Umfrage zeigt: Das Recht auf freie Religionsausübung möchte kaum jemand den Muslimen streitig machen. 39% befürworten auch muslimische Grabfelder. Aber eine große Mehrheit der Bevölkerung betrachtet den Islam nicht als prägenden Bestandteil der Bundesrepublik.

Ebenso entschieden werden Sonderrechte wie Nicht-Teilnahme an Sport- und Schwimmmunterricht oder demonstrativ religiöse Bekleidung in öffentlichen Einrichtungen abgelehnt – wie auch die Gleichstellung mit den beiden großen christlichen Kirchen.

Tichys Einblick ist das neue Monatsmagazin vom Finanzenverlag, herausgegeben von Roland Tichy. Es ist an jedem besseren Kiosk oder im Abonnement erhältlich: