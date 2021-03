Die Anzeichen werden immer deutlicher, dass den in Bund und Ländern Regierenden das vorhandene Vertrauen der Bevölkerung in der Corona-Pandemie weitestgehend abhanden kommt. Ein besonders drastisches Ergebnis meldet die Berliner Boulevard-Zeitung B.Z.. In einer Telefonumfage (TED) äußerten 94 Prozent der Anrufer, sie hätten kein Vertrauen mehr in die Corona-Politik der Regierung. Lediglich sechs Prozent der Anrufer halten den politischen Kurs für alternativlos.

Auch laut einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend am Montag und Dienstag vergangener Woche – also noch vor der jüngsten Konferenz der Kanzlerin mit den Länderchefs und dem dort beschlossenen „Stufenplan“ für Lockerungen – war die Zufriedenheit deutlich zurückgegangen. Allerdings hatten da noch knapp die Hälfte der Deutschen (47 Prozent) die aktuell noch geltenden Maßnahmen als angemessen gehalten und weitere 20 Prozent befürworten sogar eine Verschärfung.

Womöglich haben aber auch gerade diese jüngsten Beschlüsse und ganz generell das Erscheinungsbild der Regierenden, samt den Affären um mindestens zwei korrupte CDU-Bundestagsabgeordnete und vor allem die unübersehbare Abkehr bislang weitgehend regierungstreuer Medien mittlerweile ihre Wirkung getan.