Blitzlicht Bayern: CSU 42 Prozent und SPD 13

Ludwig Thoma hat vielleicht unvollständig erzählt, was bei seiner ausgesprochenen Abneigung gegen das „Arbeitersekretärische“ nicht überraschen würde. Schaut man auf die Entwicklung der königlich bayerischen Sozialdemokratie, hat der Herrgott den Engel Aloisius möglicherweise mit seinen göttlichen Ratschlägen nicht nur an die Regierung in München geschickt, sondern auch mit welchen an die SPD.

Der Niedergang der SPD, den der Demoskopeter nun bei 13 Prozent anzeigt, spricht dafür, dass den Sozialdemokraten von Berlin bis München der göttliche Ratschlag fehlt und auch jeder weltliche.

Screenshot wahlrecht.de

Manchmal scheint der Himmel zum Spaßen aufgelegt: SPD, Grüne und AfD je 13 Prozent (FDP und Freie Wähler zusammen auch 13). Ich höre Petrus, der wieder einmal im Hofbräuhaus nach dem dort im Himmelsasyl sitzenden Engel Aloisius schaut, förmlich kichern und dann prustend lachen, während er die Möglichkeiten des Söder Markus auf einem Bierdeckel ausrechnet. Wollte der mit seiner CSU doch alleine regieren, müsste er noch kräftig zulegen bis zur Marke 2013: 47,7 Prozent. Wo ist die Differenz am leichtesten zu holen?

Obwohl die FDP mit 7 ein Prozentchen mehr hat als die Freien Wähler mit 6, könnte sie leichter unter die 5 rutschen als die FW. Denn die FDP kommt von 2013 realen 3,3 Prozent gegenüber den Freien Wählern mit 9,0 Prozent. In der demoskopischen 7 der FDP als Momentaufnahme dürfte noch die Bundestagswahl mit dem nicht wiederholbaren Lindner-Effekt stecken, der sich in den Social Media tief als Formel eingeprägt hat: FDP, AfD für Feiglinge. Diese Formel ist auf dem besten Wege, sich zur viel älteren von der Umfallerpartei hinzuzugesellen. Das Negativlabel „Umfallerpartei“ wird die FDP seit 1961 nicht mehr los.

Blieben die Freien Demokraten, die mit den Sozialdemokraten zusammen das Image des Unbayerischen in König Ludwigs Land teilen, wie 2013 unter 5%, ist die absolute Mehrheit der Sitze für die CSU im Landtag erreichbar. Und wenn nicht, mangelt es nicht an der Auswahl von Juniorpartnern, die der Söder Markus für ein paar Posten als Minister, Staatssekretäre und sonstige Amtskarossen-Berechtigte ohne Ansehen des Schadstoff-Ausstoßes einkaufen kann. Petrus und Aloisius im Hofbräuhaus ordern eine neue Maß, einen Radi und kichern.