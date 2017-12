B.Z.-Titel: „Das ist nicht unser Berlin“

Das heutige Titelbild der B.Z. Berlin ist in schwarz gehalten. Wie eine Traueranzeige kommt es daher. In der Mitte ein verkleinertes Bild, beschämt, verdruckst. Es scheint zu sagen: Es geht nicht anders, wir müssen ja irgendwie hinsehen. Aber auch dann nur aus dem Augenwinkel. Husch, Husch, wir schauen ganz schnell hin und dann gleich wieder weg. Auf dem Titelfoto wird eine symbolische Israel-Flagge verbrannt. Mitten in Berlin. Der Titel zu diesem Bild lautet:

Der Titel der B.Z. von heute. pic.twitter.com/R1khuvoeif — BZ Berlin B.Z. (@bzberlin) December 12, 2017

„Das ist nicht unser Berlin!“

Das ist nicht angenehm anzusehen. Hätten die neuen Mitbürger, einheimische Antisemiten in dritter oder vierter Generation oder in den letzten drei, vier Jahren Zugewanderte, nicht weiter ihre Flaggen dort verbrennen können, wo wir es nicht sehen müssen. In irgendwelchen Hinterhöfen von Moscheen oder am Rande von ausufernden Kiezfesten vielleicht.

Denn „Unser Berlin“, das ist „Mutti“, das ist Borchardt und Grill Royal, das ist Friedrichshain und Prenzelberg, das sind Haltungs-Startups, die wie Pilze aus dem Boden schießen, öffentliche Gender-WLAN-WCs, das unbebaute Tempelhofer Feld und ein Flughafen, der wohl eingeweiht wird, wenn die noch nicht geborenen Enkelkinder eingeschult werden.

„Unser Berlin“ liegt hoch oben auf dem Gipfel von Mount Haltung, und alles andere drum herum verschwindet in tiefster moralischer Finsternis.

In „unserem Berlin“ bauen und eröffnen wir gerne Mahnmale und erinnern uns bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit erhobenem Zeigefinger gegenseitig daran, was sich alles nicht wiederholen darf. Während wir die von den IS verfolgten, ermordeten und verschleppten Yeziden von den Kurden retten lassen, wirkt das besonders glaubwürdig. „Unser Berlin“ ist Moralexportweltmeister.

In „unserem Berlin“ feiern wir uns auf bedeutungsleer gewordenen Events, zu denen wir besonders gerne die einladen, die so hell erstrahlen wie wir und die unser lichtes konstruiertes Weltbild teilen, das wir auf Kosten der Steuerzahler anderer Bundesländer über den Dächern oder hinter Securities ausleben.

Straßenkampf in Berlin, am helllichten Tag: Ein Mann mit Rad brüllt eine ältere Passantin wie wild an in der… Posted by Boris Reitschuster on Freitag, 20. Oktober 2017

In „unserem Berlin“ haben alte Menschen keine Angst, noch in der Dunkelheit alleine vor die Türe zu gehen oder die Ubahn zu benutzen, auch durch den Tiergarten können sie jederzeit angstfrei spazieren. In „unserem Berlin“ lassen wir uns unsere Art zu leben nicht nehmen, unangenehm aufkommende Gefühle beim Besuch eines „Winter-/Weihnachts-/WasauchimmerMarktes“ sind uns fern.

In „unserem Berlin“ weigert man sich, Gefährder in Herkunftsländer abzuschieben. Dass man diese Gefährder dann nur an Wochentagen, nicht aber an Wochenenden observieren kann, das passiert auch in „unserem Berlin“.

In „unserem Berlin“ sind wir so tolerant, dass wir Ausstellungen teils mit öffentlichen Geldern finanzieren, die den Attentäter des Terroranschlags auf das Pariser Bataclan als „Märtyrer“ darstellen.

In „unserem Berlin“ werden Diebstähle so gut wie nicht mehr geahndet.

In „unserem Berlin“ blicken wir mit Verachtung auf all die, die zu den ersten Anti-Israel Aufmärschen darauf hingewiesen haben, dass sich hier eine Entwicklung Bahn bricht, die keinen einzigen Tag toleriert werden darf. In „unserem Berlin“ tauchen die Politiker dazu gerne auch schon mal wochenlang ab wie 2014 und wir belassen sie weitestgehend in ihrem Abtauchen.

In „unserem Berlin“ wird seit Jahren jeder, der auf diese Schieflage hinweist, als rechts zwangsverortet. In „unserem Berlin“ schämt man sich als Politiker trotzdem nicht, diejenigen, die man nach wie vor dort abstellt, nun aufzufordern, sich dem neuen Antisemitismus entgegenzustellen.

In „unserem Berlin“…. Nein, das …

„Das ist nicht unser Berlin!“

Doch. Auch DAS ist heute EUER Berlin. Leider. Es ist Teil unseres Berlins. Es ist Teil vieler unserer Städte geworden. Was wir sehen, gefällt uns nicht. Darf uns nicht gefallen! Dass ihr es mit „ist nicht unser“ wieder einmal damit wegschiebt, von euch weist, mit diesen Worten die Mitverantwortung für diese bedenkliche Entwicklung, das offenbart, dass ihr immer noch nichts verstanden habt. Ich befürchte, ihr werdet darin fortfahren in dem naiven Verhalten alles weiter von euch zu schieben, was dem „nicht unser Berlin“ Weltbild entspricht.



Sollte ich Abdul auf der Straße treffen, würde ich ihn auf einen Tee einladen, um ihm die Grundregeln dieses Landes zu erklären, und, falls er sie nicht verstehen will, bitten, sich eine andere Heimat zu suchen. pic.twitter.com/42l6BPJalf — Jochen Bittner (@JochenBittner) December 12, 2017

Gelungene @Bild Doppelseite zum alltäglichen Judenhass und dem Wegducken und Wegschauen der Regierenden und Behörden. Es bleibt bei Hohlphrasen und Lippenbekenntnissen. Getan wird nichts. So kann der #Antisemitismus in Deutschland wieder gedeihen. Guter Kommentar von @jreichelt. pic.twitter.com/uz0I9ZYg4Z — Wenzel Michalski (@WenzelMichalski) December 12, 2017