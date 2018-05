Fundamentalisten mobben westlich gesinnte Schüler im Ramadan

Ich habe oft vor den Gefahren einer radikalen Islamauslegung gewarnt und doch beobachte ich mit großer Sorge, wie sich eine radikal-fundamentalistische Ideologie in unserem Land breit macht. Und diese Ideologie macht auch vor unseren Schulen nicht Halt, vielmehr wütet sie dort immer umtriebiger.

Gestern begann der Ramadan. Muslime in aller Welt fasten und beten in einer Zeit, die für sie heilig ist. Das ist auch eine Zeit des Friedens, wie bei uns in den Tagen um Weihnachten. Leider ist dieser Friede in den Schulen in dieser Zeit nicht unbedingt das große Thema. Besonders konservativ eingestellte, fromme aber ganz besonders radikal-islamistisch tendierende Scharia-Anhänger versuchen es in diesem Monat, westlich gesinnten Schülerinnen und Schülern so schwer wie möglich zu machen. Schülerinnen und Schüler, die nicht fasten, werden beschimpft, gemobbt oder aus der Gemeinschaft ausgegrenzt und diskriminiert.

Die Ramadan-Zeit ist in manchen Klassen dadurch zur Eiszeit geworden zwischen den westlich eingestellten und fundamentalistisch eingestellten Schülerinnen und Schülern. Besonders Mädchen haben es in Zeiten des Friedens, im Ramadan, sehr schwer. Westlich bekleidete Schülerinnen werden von Mitschülern angesprochen, bedrängt, beleidigt, ja sogar genötigt. Konservative Schüler verlangen von den Mädchen zumindest in der Ramadan-Zeit sich anders zu bekleiden, sich zu bedecken, mindestens langärmlige Oberteile, lange Röcke und auf jeden Fall ein Kopftuch zu tragen. Manchmal arten diese Beleidigungen in körperliche Auseinandersetzungen aus.

Dem einen oder anderen mag es so vorkommen, als ob dies frei erfunden sei. Spricht man aber mit Lehrerinnen und Lehrern, Schulleiterinnen und Schulleitern, sieht man sehr schnell, dass diese Vorgänge in unseren Schulen bundesweit alltäglich geworden sind. Die Auseinandersetzung während des Ramadans spitzt sich zwar zu, aber die restlichen Monate sind auch nicht besser, denn auch da gibt es immer häufiger Auseinandersetzungen zwischen den Schülern, die eine islamistisch tendierende und eine laizistische Gesinnung haben.

In der vergangenen Zeit erreichen mich mehr und mehr Berichte über die Auslebung eines konservativen Islams in unseren Schulen. Ich höre von muslimischen Schülerinnen und Schülern, die eigentlich eine sehr westliche Einstellung vertreten, die aber von ihren fundamentalistisch eingestellten Mitschülern auf das Übelste beschimpft und ausgegrenzt werden, weil sie einen angeblich falschen Islam leben. Hier zeigt sich deutlich, wie sich in der Mitte unserer Gesellschaft, nämlich auf unseren Schulhöfen und in unseren Klassenzimmern, radikale Tendenzen entwickeln, die wir nicht dulden dürfen.

Wenn bereits Grundschulkinder nur mit einem Kopftuch das Haus verlassen dürfen, am Sportunterricht aus angeblich religiösen Gründen nicht teilnehmen wollen, während des Ramadans mit Kreislaufproblemen im Unterricht zusammenbrechen oder sich weigern in dieser Zeit Arbeiten zu schreiben, ist das ein pädagogisches Problem. Wenn Schüler nicht mit zur gemeinsamen Klassenfahrt dürfen, weil sie von den Eltern und Imamen diesen Lebensweg eingetrichtert bekommen, ist das ein große Herausforderung, die wir nicht übersehen dürfen. Noch größer wird diese, wenn die Schüler auch alle anderen muslimischen Mitschüler zu „ihrem“ konservativen Weg bekehren sollen: Das steht in keinem Verhältnis zur Religionsfreiheit, sondern eine solche Lebensweise beschneidet vielmehr die persönliche Freiheit des Kindes und bringt Unfrieden in die Schulen.

Leider, und dass muss ich in aller Entschiedenheit wiederholen und deutlich machen, spreche ich hier nicht von einigen wenigen Einzelfällen, sondern vielmehr von einer gravierenden Anzahl an Fällen, die immer weiter wächst. Wir können dieser Entwicklung nur Herr werden, wenn wir den fundamentalistisch gesinnten Schülern, aber vor allem ihren Eltern und Imamen und deren Ideologie einen klaren Riegel vorschieben. Wir dürfen es nicht zulassen, dass es in unseren Schulen zu Mobbing kommt, insbesondere nicht aufgrund von Spaltungen innerhalb des Islams.

Es ist nicht hinnehmbar, dass bereits im Grundschulalter Jungen und Mädchen die Parolen der Hassprediger in die Klassenräume weitertragen und diese fundamentalistische Ideologie so in den Schulen salonfähig wird. Es darf einfach nicht sein, dass sogar Schüler in den Grundschulen den „Lies-Koran“ mitbringen und dort verteilen. Es darf nicht sein, das islamistisch gesinnte Schüler in unseren Schulen flashmobartig beten und demonstrativ rituelle Waschungen vornehmen. Wir dürfen diese Vorgänge nicht verharmlosen, wenn Schüler in unseren Schulen in ihren Wortbeiträgen „Dschihad“, „Scharia-Rechte“ und einen „Gottesstaat“ verherrlichen und die Demokratie als „Teufelswerk“ bezeichnen.

Es ist dringend an der Zeit, durch klare gesetzliche Regelung diese Entwicklungen zu unterbinden. Deshalb fordere ich in den Schulen ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren, um zu verhindern, dass ihnen dieses Kopftuch durch die Eltern und ihr soziales Umfeld aufgezwungen wird. Erst ab diesem Alter herrscht in unserem Land die freie Wahl der Religion, vorher müssen wir also die Mädchen vor dem mobilen Stoffgefängnis, das sich in den Mantel einer religiösen Vorschrift hüllt, beschützen.

Auch wenn wohl die meisten Mädchen beteuern werden, dass sie das Kopftuch vorher selbstverständlich „freiwillig“ tragen, so ist doch die Gefahr groß, dass es sich um einen Zwang handelt. Nicht zuletzt ist das Kopftuch aber auch als äußerlich sichtbares Zeichen zum Spaltkeil zwischen westlich und fundamentalistisch gesinnten Schülern geworden: Sätze wie „Das Kopftuch ist unsere Ehre – hast du keine?“, „Willst du wirklich so aussehen wie die Deutschen?“ oder noch schlimmer „Bist du ein Kuffar? Eine Hure? Eine Nutte oder eine Schlampe?“ gehören mittlerweile scheinbar zur Tagesordnung an unseren Schulhöfen.

Wenn Schüler in unseren Schulen bei der Abiturfeier den Handschlag gegenüber ihrer Lehrerin und ihrem Lehrer verweigern, sich Schülerinnen mit Beginn der Pubertät bedecken oder sogar verhüllen, ist es schon fünf nach zwölf. Wenn in unseren Schulen Schüler als Berufswunsch „Dschihadist“ angeben, wenn diese Schüler im Kunstunterricht „Gotteskrieger“ malen und wenn Schüler im Fach Mathematik das Plus-Zeichen verweigern, weil sie darin ein Kreuz sehen, ist es bereits zwanzig nach zwölf. Hier müssen wir ansetzen. Wir müssen das, was in unserer Gesellschaft geschieht, nicht nur sehen, sondern auch sehen wollen, auch wenn es schmerzlich ist zu beobachten, wie sich die gesellschaftliche Zurückhaltung unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit entwickelt.

Kürzlich wurde politisch angeregt, ein Kopftuchverbot bei jungen Mädchen in den Schulen durchzusetzen. Noch in der gleichen Sekunde haben die Islamisten, Scharia-Anhänger und Salafisten eine bundesweite Mobilisierung gestartet. In kürzester Zeit von 34 Tagen haben sie für ihre Online-Petition 99.702 Unterstützer erreicht. Ich habe vor zwei Wochen eine Gegenpetition gestartet und diese hat seitdem 4.460 Unterstützer erreicht. Jetzt stelle ich mir die Frage: Wo liegt der Fehler?

Die Intention meiner Online-Petition lag nicht darin, mit den fundamentalistisch gesinnten Menschen einen Wettbewerb einzugehen. Ich wusste genau, dass wir in unserer Wertegesellschaft unter falsch verstandener Toleranz und vielleicht sogar Multi-Kulti-Romantik diese Unterstützung nie erreichen werden. Gleichzeitig wusste ich auch, dass die fundamentalistisch und salafistisch gesinnten Scharia-Anhänger bei uns so gut vernetzt und organisiert sind, dass sie durch eine Generalmobilisierung mehrere zehntausend Unterstützer finden würden. Gerade deshalb war es meine Intention, jedem zu zeigen, dass wir es in Deutschland nicht nur mit ein paar tausend Menschen zu tun haben, die unsere Demokratie ablehnen, nach der Scharia leben und in der Zukunft mit diesen fundamentalistisch, radikal-islamistischen Tendenzen unsere Gesellschaft bedrohen werden. Für den ein oder anderen mag es sein, dass die Online-Petition für ein Kopftuchverbot bei jungen Mädchen in den Schulen erfolglos sei, für mich ist es dennoch wichtig dadurch zu sehen, in welchem Dilemma wir uns befinden.

Woran soll sich unsere Gesellschaft noch gewöhnen? Parallelstrukturen schaffen Hürden

Es ist höchste Zeit die Gefahr und die Bedrohung aus der Ecke der radikal-islamistischen Gesinnung zu sehen. Wir müssen diese Lawine wahrnehmen und die große Gefahr ernst nehmen. Was heute in unseren Schulen vorgeht, ist das Problem unserer gemeinsamen Zukunft. Was in den Schulen gesät wird, nämlich Hass, Vorurteile und Radikalisierungstendenzen, werden uns und unsere Gesellschaft in unlösbare Probleme stürzen. Auch wenn wir das Quorum in der Höhe, wie es der salafistisch gesinnten Petition gelingt, nicht erreichen sollten, bitte ich jeden Demokraten, jeden Vater, Großvater, jede Mutter und Großmutter diese Petition für ein Kopftuchverbot in den Schulen zu unterstützen. Es ist ein Zeichen der wehrhaften Demokratie, es ist aber auch ein Zeichen des demokratischen rechtsstaatlichen Kampfes gegen eine uns fremde Ideologie.

Damit Deutschland kein Mekka der Salafisten wird, bitte ich alle Lehrkräfte, Schulleitungen und besonders auch die politisch Verantwortlichen darum, die tickende Zeitbombe in unseren Schulen zu erkennen und diese mit demokratischen Mitteln zu entschärfen.