Rettet die deutsche Sprache vor dem Duden!

Der Verein Deutsche Sprache (VDS) hat einen Aufruf gestartet, der sich gegen das aktuelle Vorgehen des Dudens stellt, Berufsbezeichnungen in seiner Online-Ausgabe gendern zu wollen. Wer die Sprache Goethes und Schillers nicht zu einem Ideologen-Jargon verkümmern lassen will, ist herzlich aufgerufen, hier mitzumachen. Denn mit seiner Aussage, das sogenannte generische Maskulinum sei nie geschlechtsneutral gewesen, ignoriert der Duden die amtlichen Regeln der deutschen Sprache. Darauf hat schon Josef Kraus in dieser Zeitschrift vor einigen Tagen hingewiesen.

„Mieter: Substantiv, maskulin, – männliche Person, die etwas gemietet hat.“ So ist auf den Netzseiten des Duden nachzulesen. Frauen könnten demnach keine Mieter sein. Damit widerspricht der Duden nicht nur den Regeln der deutschen Grammatik, sondern auch dem Bundesgerichtshof, der im März 2018 letztinstanzlich festgehalten hat, dass mit der Bezeichnung „der Kunde“ Menschen jeglichen Geschlechts angesprochen seien. Die Beschwerde der Klägerin, die von ihrer Sparkasse mit „Kundin“ angeredet werden wollte, wurde kürzlich vom Bundesverfassungsgericht abgewiesen.

Mit seiner Ankündigung, mehr als 12.000 Personen- und Berufsbezeichnungen mit weiblicher und männlicher Form in die Netz-Version des Werkes aufzunehmen, betreibt der Duden eine weder sprachwissenschaftlich noch durch den allgemeinen Sprachgebrauch sanktionierte, äußerst problematische Zwangs-Sexualisierung der deutschen Sprache. Das biologische Geschlecht (Sexus) ist nicht mit dem grammatikalischen Geschlecht (Genus) gleichzusetzen. Das weiß jeder, nur die Vertreter der feministischen Linguistik nicht. Vielleicht sollte man in die wachsende Liste der Leugner-Wörter auch den Begriff des Grammatikleugners aufnehmen. „Der Engel“ ist geschlechtslos, „der Scherzkeks“ kann auch eine Frau sei. Noch absurder wird das Vorgehen bei der Betrachtung des Plurals: „Die Ärztekammer“ vertritt Ärztinnen und Ärzte gleichermaßen, ebenso wie das Finanzamt Geld vom „Steuerzahler“ einzieht – unabhängig vom Geschlecht. Nur wenn wir konkrete Personen ansprechen, sagt man gerne auch „Ärztin“ oder „Lehrerin“.

Indem er diese Grundsätze missachtet, gibt der Duden seine Rolle als Standard-Referenzwerk für das Deutsche auf. Und indem er Sprache nicht mehr nur widerspiegelt, sondern sie aktiv verändert, widerspricht er seinen eigenen Grundsätzen, auf die er sich sonst immer gerne zurückzieht: dass man nicht werte, sondern nur beobachte und nur wiedergebe, was das Sprachvolk denn so tue. Weiter entfernt von der Wahrheit kann eine Aussage kaum sein. Wie eine Umfrage nach der anderen beweist, hat das Gendern in der Bevölkerung keinesfalls den Rückhalt, den der Duden offenbar voraussetzt, die meisten Menschen wenden sich von solchen Indoktrinationsversuchen angewidert ab.

Da der staunende Beobachter nur sagen: Ja Duden, was denn nun?

Walter Krämer, Studium der Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, von 1988 bis 2017 Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Universität Dortmund.