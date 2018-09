SPD demoskopisch von AfD überholt

Wie schon oft gesagt, ein, zwei Prozentpunkte rauf oder runter sind seriös nicht interpretierbar. Doch die psychologische Wirkung ist die von den Medien mit den Schlagzeilen, die sie daraus machen, beabsichtigte; sonst würden sie solche Umfragen nicht bezahlen. Und AfD überholt SPD (demoskopisch) ist eine Schlagzeile. In den Wochen, in denen die ganze Medienmacht alles tut, um mit der Kampagne „gegen rechts“ von der AfD abzuschrecken, sollte man meinen, der Anstieg der AfD müsste zum Nachdenken über diese Kampagne bringen. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Ein alter Politprofi, den wir sprachen, gab eine denkwürdige Antwort, die sicher nicht alles erklärt, vielleicht aber manches: An der Kampagne verdienten derart viele Organisationen und Personen so gut an öffentlichen Geldern, dass ihnen alles andere egal sei.

Was Infratest Dimap für den Bayerntrend ermittelt hat, erklärt sich selbst. Hinter Frau Merkel steht Grün-Rot.