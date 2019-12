Leseraktion: Wieviel Beton hat Ihr Weihnachtsmarkt? (5)

Bunt verpackte Betonklötze, mit Fahrzeugen „versperrte“ Christkindlmärkte, einzelne Beton-Kies-Säcke, Baustellenbalken, rot verpackte Betonpakete mit Schleifen – es wirkt hilflos, nutzlos und lieblos, was da Stadtverwaltungen hingestellt haben als Tätigkeitsnachweis. Vor allem aber bedrückt der Fatalismus von Politik und Medien, alles und jedes als Kollateralschaden schon hinzunehmen, bevor er – Gottseidank – noch nicht eingetreten ist.

Vom diesjährigen Weihnachtsmarkt in Schweinfurt schickt uns ein Leser diese Bilder bunt verpackter Betonklötze:

In Augsburg wird mit Fahrzeugen „versperrt“. Unser Leser schreibt dazu: „Der Augsburger Christkindlesmarkt wurde heuer mit Fahrzeugen gesichert, In der Maximiliansstr. Versperrte man mit dem Eintritt der Dunkelheit mittels eines schweren LKW des THW die Zufahrt. Das war auch schon so in 2018. Die Philippine Welser Str. und die Annastr. sperrte man heuer mit einem hellfarbenen und einem schwarzen Mercedes SUV. In 2018 waren hier noch hässliche Stahlsperren montiert. Übrigens wurde etwa 20 Meter von der gesperrten Annastraße entfernt der Feuerwehmann erschlagen.“

Vom Weihnachtsmarkt in Kiel schickt uns ein Leser diese Bilder von bunt bedruckten Säcken – was drin ist?

„Das erste Bild (mit den vielen Betonsäcken im Vordergrund) zeigt einen der beiden Haupteingänge des größten Weihnachtsmarktes (Zur Erklärung: Kiel hat einen größeren und an diversen Standorten noch ein paar kleine Weihnachtsmärkte; die Bilder zeigen beide den großen am Holstenplatz, unweit vom Hauptbahnhof).

Das zweite Bild zeigt einzelne Beton/-Kies-Säcke an einem der kleinen seitlichen Zugänge des o.g. Hauptweihnachtsmarktes. Diese wirken weitgehend nutzlos, da sie in Abständen von ca 10 Metern auf einem erhöhten Bussteig stehen, der mit Sicherheit selbst schon eine „natürliche“ Barriere bildet. Was die Säcke da also bezwecken sollen , ist nicht ganz klar.“

Vom Eingang des Weihnachtsmarkts in Aurich:

Auch in Detmold sorgt man sich um für Ihre Sicherheit

Rotverpackte Betonpakete mit Schleife in Minden:

An alle unsere Leser vielen Dank für die Teilnahme und die Zusendung der Bilder ihrer Weihnachtsmärkte!

Mit dem fünften Teil beschließen wir die Serie.