CDU folgt der SPD demoskopisch nach unten

Was die Wähler zur Zeit in ihrer Eigenschaft als Befragte von seiner Politik als Ministerpräsident und seiner Rolle in der CDU halten, weiß Armin Laschet nun vom NRW-Heimatsender WDR. Die CDU stürzt um 7 Prozentpunkte ab auf 28 (2000: 37,0%). Die SPD verliert nur einen Punkt, sie war aber auch schon vorher auf 22 gesunken (2000: 42,8%). Fünf Punkte mehr für die Grünen zeigt sie im Trend in den alten Bundesländern (jetzt 17, 2000: 7,1%). Unverändert 12 Prozentpunkte AfD verstärken die Vermutung, dass unter deren Anhängern bewusst falsche Angaben bei Umfragen eine neue Facette der Schweigespirale werden könnte. Aber darüber wird nach den Ergebnissen in Bayern und Hessen mehr Klarheit herrschen.

Zur Erinnerung die Wahlergebnisse in NRW seit 2000 nach wahlrecht.de: