Über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland

Als Prof. Schönecker mich im März 2018 um einen Vortrag zum Thema der Meinungsfreiheit an deutschen Universitäten bat, war meine Rückfrage: „Sind Sie sicher, dass Sie einen störungsfreien Verlauf gewährleisten können.“ Seine Antwort war Anfang April: „Die Verwaltung der Universität wird in Zusammenarbeit mit der Polizei einen störungsfreien Verlauf gewährleisten.“

Von Schemata, die nach „links“ und „rechts“ ordnen, halte ich außerhalb der Politik grundsätzlich nicht sehr viel, weil sie Denkfaulheit fördern und Perspektiven verkürzen. Prof. Schönecker hatte die für das Seminar angefragten Redner – gemessen am links-rechts-Schema – recht ausgewogen zusammengestellt. Die Absagen kamen durchweg von „links“, während es von „rechts“ praktisch nur Zusagen gab. Aus der Sicht vieler Linker gilt Meinungs- und Redefreiheit mittlerweile offenbar als ein „rechtes“ Thema, das die eigene Diskurshoheit bedrohen könnte, wenn man sich zu sehr darauf einlässt. Dies ist ein indirekter Beweis, dass die Linke sich im Besitz der Meinungsherrschaft wähnt, denn so kann nur jemand denken, der subjektiv die Meinungsherrschaft hat und sie nicht aufgeben will.

Ich sagte den Vortrag zu und hörte einige Monate nichts mehr. Am 10. September, also ein halbes Jahr nach der ursprünglichen Einladung, erwähnte Prof. Schönecker in einer Mail „massive Kritik … an meiner Universität und im Umfeld an der Veranstaltungsreihe“ und bat darum, primär über Meinungs- oder Redefreiheit, nicht aber über bestimmte kontroverse Sachthemen zu reden. (Er gestand mir aber in der weiteren Korrespondenz zu, dass sich Redefreiheit immer nur am konkreten Sachgegenstand bewähren kann.)

Dann nahm die Diskussion in Siegen Fahrt auf. In der Siegener Zeitung war am 9. Oktober von „extrem rechten Standpunkten des umstrittenen Buchautors Thilo Sarrazin“ die Rede. Die AstA-Vorsitzende Vera Fengler sagte: „Wir lehnen es ab, dass Rechtspopulisten an die Uni Siegen eingeladen werden.“ Prorektor Prof. Bongardt warnte, eine Lehrveranstaltung dürfe „nicht als Ort politischer Propaganda missbraucht werden“. Das Seminar dürfe „nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht sein.“ Offenbar sollte ich einer beschränkten Universitätsöffentlichkeit in einer Art moralischem Giftschrank vorgeführt werden. Das erinnerte mich an den früheren Umgang der katholischen Kirche mit Büchern, die der Vatikan auf den Index gesetzt hatte.