Österreich: „Testpositivrate“ ein Sechstel der des Jahres 2020

Roland Tichy warnte heute früh im TE-Wecker im Gespräch mit Holger Douglas wie schon Tage davor in seiner Kolumne vor der politmedialen Hetze gegen „Ungeimpfte“. Tichy nannte als erschreckende Beispiele die Bezeichnung von Ungeimpften als „Gefährder“ im Öffentlichen Rundfunk und den unglaublichen Satz einer FDP-Politikerin: „Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren“.

Der in Österreich ganz ähnlich erschreckenden öffentlichen Auseinandersetzung und einer noch schlimmer von den Regierenden dargestellten Corona-Lage stellte ein TE-Leser den vielen kontroversen Kommentaren anderer TE-Leser eine nüchtere Zahlenreihe gegenüber – gestützt auf offizielle österreichische Regierungsdaten. Hier ist sie – redaktionell unkommentiert.

„Alle Daten nach https://www.data.gv.at/katalog/dataset/846448a5-a26e-4297-ac08-ad7040af20f1

Österreich Stand: 16.11.2021

• Intensivbetten gesamt: 4.228

• Belegt mit/an SARS-CoV-2: 932

• Belegt andere Erkrankungen: 1.655

• Auslastung gesamt: 61,2%

• Anteil CoV: 22%

Salzburg, Stand 16.11.2021

• Intensivbetten gesamt: 135

• Belegt mit/an SARS-CoV-2: 31

• Belegt andere Erkrankungen: 80

• Auslastung gesamt: 82%

• Anteil CoV: 23%

Vergleichsdaten zur Intensivbettenbelegung aus 2020 konnte ich leider nicht finden, aber ich vermute ganz stark, die sah mindestens genauso aus. Wie ich darauf komme? Ganz einfach: Am 16.11.2020 wurden 6.077 „Fälle“ gemeldet, am 15.11.2021 waren es 10.501.

Na bitte, werden Sie sagen, ~4.430 Fälle bzw. 72% mehr!!! Eben nicht, denn ohne Kontext sind diese Zahlen noch nichtssagender als ohnehin schon. Der entsprechende Kontext sieht so aus, Quelle: https://www.derstandard.at/story/2000124389425/aktuelle-zahlen-coronavirus-oesterreich-weltweit

• Testanzahl 15.11.2020: 27.080

• Testanzahl 15.11.2021: 351.815 !!! (13fach zu 2020)

• Testpositivrate 45. KW 2020: 22% !!!

• Testpositivrate 45. KW 2021: 3,6% (1/6 von 2020)

Die Testpositivrate [Anteil der positiven Tests an allen durchgeführten Tests, Anmerkung der Redaktion] ist nur 1/6 der des Jahres 2020, das heißt, das Virus ist in der Bevölkerung weit weniger verbreitet, als das noch im November 2020 der Fall war! Sind Sie in Anbetracht dieser Zahlen immer noch der Meinung, dass der Kollaps, den es 2020 nicht gab, jetzt aber unmittelbar bevorsteht?“