„Das Grundvertrauen in den Staat wird gerade komplett verbrannt“

TE: Herr Kellmann, Sie betreiben in Bergisch-Gladbach ein wegen des Lockdowns geschlossenes Kaufhaus. Welche Erfahrungen machen Sie gerade mit den Behörden, wenn es um Hilfe für ihr Unternehmen geht?

Udo Kellmann: Ich betreibe zusammen mit einem Partner ein Kaufhaus mit 7000 Quadratmetern Verkaufsfläche, außerdem gibt es in dem Gebäude noch ein Fitness-Center mit 2500 Quadratmetern, das natürlich ebenfalls geschlossen ist. Als sich im Oktober 2020 abzeichnete, dass es wieder einen Lockdown geben würde, hatte meine Buchhalterin vorsorglich einen Antrag auf Kurzarbeitergeld für etwa 70 Mitarbeiter gestellt – ganz klassisch per Post. Dann rief sie im Arbeitsamt an, um sicherzugehen, dass der Antrag auch angekommen war. Das war er – allerdings fehlte eine Anlage. Das teilte der Mitarbeiter aber erst auf diese Nachfrage mit. Er schlug dann vor, wir sollten den Antrag mit der Anlage noch einmal neu stellen und ihn gleich per Mail an seine Arbeitsplatz-Adresse schicken. Das machte meine Buchhalterin auch. Allerdings hatte sie sich entweder bei einem Buchstaben des Arbeitsamtsmitarbeiters vertippt oder seinen Namen am Telefon falsch gehört – jedenfalls landete die Mail nicht bei ihm, sondern irgendwo im elektronischen Nirwana. Das merkte meine Buchhalterin allerdings erst nach den Weihnachtsferien, als sie am 4. Januar wieder ins Büro kam und in ihren Mailordner schaute. Der Arbeitsamt-Mitarbeiter meinte, er müsste den Antrag ablehnen, weil Kurzarbeit in dem Monat beantragt werden muss, in dem sie auch stattfindet. Der Arbeitsamt-Vertreter hatte deshalb zum Einspruch gegen die Ablehnung geraten und gemeint, dem würde wahrscheinlich stattgegeben. Daran, dass unser Antrag berechtigt war, gab es ja keinen Zweifel. Stattdessen wurde der Einspruch abgelehnt.

Um welchen Betrag geht es?

Um 25 000 Euro.

Und nun?

Ich prüfe gerade mit meinem Anwalt, ob wir dagegen vor dem Sozialgericht klagen. Das wäre die einzige Möglichkeit.

Glauben Sie, dass Ihnen jemand auf dem Amt etwas Böses will?

Nein, sondern ich glaube, dass Arbeits-, Sozial- und andere Ämter zurzeit heillos überfordert sind. Ich höre auch von Friseurinnen und anderen, dass ihnen nach sechs Wochen erst auf Nachfrage mitgeteilt wird, ihr Harz-IV-Antrag oder ein anderer Hilfsantrag könnte nicht bearbeitet werden, weil sie vergessen hätten, auf dem Formular irgendetwas anzukreuzen. Vor kurzem hatte ich einen Anruf vom Amt wegen einer Statik-Angelegenheit bekommen – es ging um eine Akteneinsicht, die ich im Juli 2020 beantragt hatte. Die Mitarbeiterin erklärte mir, sie sei jetzt nach sieben Monaten Home Office wieder im Büro und fange jetzt an, die Mails abzuarbeiten. Im Home Office war das offenbar gar nicht möglich. Das liegt auch daran, dass selbst dann, wenn die Beamten dort über die technischen Geräte verfügen, die Aktentrotzdem nur in Papierform existieren und deshalb nicht greifbar sind. Unser ganzer Staat läuft gerade massiv aus dem Ruder.

Wie finanzieren Sie Ihr Kaufhaus im Stillstand?

Das Unternehmen habe ich zusammen mit meinem Partner vor gut 20 Jahren Hertie abgekauft. Im ersten Lockdown hatte ich einen KfW-Kredit von 500 000 Euro beantragt. Bis dahin war ich schuldenfrei. Das Verfahren dauerte sehr lange, schließlich musste ich mit meinem gesamten Vermögen haften, der Partner auch, und zusätzlich noch mit einer anderen Firma, bei der ich Eigentümer bin. Als das Geld schließlich auf meinem Konto ankam, war der erste Lockdown vorbei. Ich hatte das Darlehn behalten, obwohl ich dafür Strafzinsen zahlen muss. Jetzt verbrenne ich jeden Monat 100 000 Euro davon. Die Einnahmen durch das Kaufhaus sind natürlich Null.

Wie lange reicht es noch?

Bis Mai, maximal Juni. Dann ist Game Over. Dann bleibt nur die Insolvenz.

Wie sieht es mit den versprochenen Hilfen vom Staat aus?

Ich höre von Gastronomen, denen ja bekanntlich versprochen wurde, dass sie 75 Prozent ihres Umsatz für die Lockdown-Zeit ersetzt bekommen sollen, dass sie bisher nur kleine Abschläge für November und Dezember bekommen haben. Bei den Handelsunternehmen, die seit 16. Dezember geschlossen sind, sieht es anders aus – auch, weil Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz gemerkt hatten, dass sie offenbar Umsatz mit Gewinn verwechselten. Ein Ersatz von 75 Prozent des Umsatzes wäre für mich ja traumhaft. Mir würden schon 50 Prozent reichen. Allerdings gibt es wahrscheinlich für Handelsunternehmen nur eine Beteiligung an den Fixkosten. Und dafür existiert bis jetzt noch nicht einmal ein Antragsformular.

Aber der Geschäftspartner, der in Ihrem Haus normalerweise ein Fitnesscenter betreibt, müsste doch etwas bekommen?

Der hatte in der Tat Hilfen beantragt – und die Antwort bekommen, die könne er nicht erhalten, weil er im ersten Lockdown einen Hilfskredit in Anspruch genommen hatte. Da werden laufende Kosten, die er hat, mit einem Darlehn verrechnet, das er wieder zurückzahlen muss. Er versucht jetzt gerade umzuschulden, um den Hilfskredit loszuwerden, damit er sich überhaupt für Hilfen bei den Fixkosten qualifiziert.

Viele Unternehmer verklagen den Staat mit Berufung auf die so genannte Nichtstörerhaftung auf Schadensersatz. Sie auch?

Ich habe das Land Nordrhein-Westfalen auf 200 000 Euro Schadensersatz vor dem Landgericht Düsseldorf verklagt. Das Land hat drei Mal um Fristverlängerung für die Klageerwiderung gebeten. Offenbar ist die Klagewelle sehr groß. Der erste Verhandlungstermin soll im April 2021 stattfinden.

Halten Sie die Lockdown-Maßnahmen im Großen und Ganzen für gerechtfertigt?

Hier in meinem Kaufhaus haben die Kunden, wenn etwa 100 gleichzeitig da sind, im Schnitt je 70 Quadratmeter für sich. Es ist möglich, hier Abstand zu halten und auf Hygiene zu achten. Die Regierung hatte vor dem Lockdown auch zugegeben, der Einzelhandel sei nicht das Problem. Gleichzeitig stehen die Leute nach wie vor dicht gedrängt im öffentlichen Nahverkehr.

Was meinen Sie – wie werden die Innenstädte nach Corona aussehen?

Wir hatten vor Corona in Deutschland deutlich zu viel Verkaufsfläche. Vieles davon wäre in den nächsten 10 Jahren sowieso regulär verschwunden. Durch Corona läuft dieser Prozess jetzt in viel kürzerer Zeit ab. Natürlich wird es eine starke Verschiebung zum Onlinehandel geben. Am Ende des Tages läuft wahrscheinlich alles auf Amazon hinaus.

Die zahlen allerdings kaum Steuern in Deutschland.

Die zahlen ein bisschen an den Orten, in denen ihre Versandzentren stehen. Aber sonst haben sie natürlich viele Möglichkeiten der internationalen Steueroptimierung. Konkret sieht es so aus, dass die Gewerbesteuer- und Umsatzsteuer-Vorauszahlung vieler Unternehmen in Handel und Gastronomie für 2021 zurückgezahlt werden müssen. Für 2022 werden etliche Firmen, wenn sie dann noch existieren, ihre Vorauszahlungen auf Null setzen. Es wird bis 2023 dauern, bis die Finanzämter wieder ganz regulär Geld einnehmen. Der Staat wird also drastische Mindereinnahmen haben, auf der anderen Seite riesige Mehrausgaben allein schon durch die deutsche Beteiligung an dem EU-Hilfspaket von insgesamt 750 Milliarden Euro. Nur: Wenn dafür Geld da ist, dann sollte es auch da sein, um dem eigenen Mittelstand zu helfen.

Hat sich ihr Blick auf den Staat durch Corona geändert?

Ich habe viele Bekannte aus Südeuropa. Dort existiert ein teils in Jahrhunderten gewachsenes Misstrauen gegen den Staat. Der Staat gilt dort den meisten ganz selbstverständlich als uniformierter Räuber, vor dem man das eigene Geld so gut wie möglich in Sicherheit bringt. In Deutschland gab es bei den meisten Unternehmern trotz aller Probleme bisher immer ein Grundvertrauen in den Staat, auch bei mir. Und das wird jetzt gerade komplett verbrannt. Wenn ich das hier als Unternehmer überlebe, dann wird mein Blick auf den Staat ein ganz anderer sein.