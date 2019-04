Der Fortschritt in Deutschland

Manche Begriffe wechseln das Vorzeichen. Wachstum und Wohlstand. Ja, das klang einmal gut, nach Wirtschaftswunder, nach Zufriedenheit. Und heute? Leider machen Wachstum und Wohlstand nur das Klima kaputt und sie tragen ein dickes Minus im Kontext. Wer noch zufrieden ist mit dem Zustand der Welt, hat nichts kapiert. Auch der Begriff Reform waren vor langer Zeit einmal positiv geladen, alle Parteien versprachen Reformen. Sie haben es jedoch geschafft, dass die meisten Bürger heute Reformen negativ empfinden, und schon die Ankündigung einer Reform schwere Befürchtungen hervorruft. Zurecht. Früher profitierten die meisten Bürger von Reformen, heute fragen sie, wie viel sie die nächste Reform wohl kostet. Die meisten Reformen sind kein Fortschritt, selbst wenn sie ihn versprechen. Auch der Begriff Fortschritt wird meist nicht mehr positiv begriffen, sondern als Bedrohung empfunden.

I.

Das Bild, dass der Fortschritt eine Schnecke sei, stammt von Günter Grass, gemünzt auf die politischen Verhältnisse, vor allem auf die Sozialdemokratie des damaligen Kanzlers Willy Brandt. Wandel durch Annäherung, die deutschlandpolitische Parole Brandts war ein klassischer Schneckenfortschritt. Die DDR-Schnecke kroch allerdings so langsam, dass sie zertreten wurde. Wer zu langsam kriecht, den bestraft das Leben. Der einzige noch mögliche Fortschritt war in diesem Fall das Ende.

II.

Weil der Fortschritt eine Schnecke ist, produziert er eine Schleimspur. Es ist die Schleimspur der Konsens-Demokratie. Wer nicht schleimt, ist nicht fortschrittlich, sondern rechts. Rechts ist Überholen bekanntlich verboten. Die Schnecke bestimmt auch die Straßenverkehrsvorschriften.

III.

Zu Willy Brandts Zeiten galt die Kernenergie als Inbegriff des Fortschritts. Vom Kugelhaufenreaktor bis zum Schnellen Brüter: Es waren Prestigeobjekte der Republik, sozialdemokratische Forschungsminister waren stolz darauf. Dann ergrünte das Land und der Ausstieg aus der Kernenergie wurde zur Ideologie, der sich selbst die Energiewirtschaft unterwarf. Ein Seebeben in Japan macht den deutschen Kraftwerke von heute auf morgen den Garaus. Seitdem ist Fortschritt keine Errungenschaft der Wissenschaft mehr, sondern nur noch Glaubensbekenntnis.

IV.

Die zugelassenen Fortschrittsgedanken sind utopisch. Der reale Fortschritt dagegen gilt als Dystopie. Eine Utopie ist die Vollelektrifizierung des Verkehrs. Irgendwie erinnert dies an Lenin: „Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung“. Das lässt sich mühelos abwandeln. Die Grüne Diktatur ist deutscher Größenwahn plus E-Mobilität.

V.

Stünde der technische Fortschritt in Deutschland noch in einigem Ansehen, würden alle Anstrengungen daran gesetzt, die schadstofffreie Kernenergie so schnell wie möglich noch sicherer und effizienter zu machen. Gerade haben deutsche Wissenschaftler ein Patent auf einen Reaktor angemeldet, der abgebrannte radioaktive Elemente als Brennstoff nutzt. Auch der Fusionsreaktor wäre weiter, wäre das Geld statt in eine Energiewende, die Landschaft und Natur belastet, in die Weiterentwicklung der Kernreaktoren geflossen. Der absolute Vorrang der Batterie vor der sinnvolleren Brennstoffzellentechnik in Fahrzeugen ist ein Beispiel von pervertiertem Fortschritt. Eine weiteres Beispiel: Der irrige Glaube, acht Milliarden Erdenbürger könnten ernährt werden ohne den Fortschritt der Gentechnik.

VII.

Denn die Deutschen fürchten den technischen Fortschritt, sobald er Marktreife erlangt. Reis erfand das Telefon, Bell machte daraus eine Industrie. Zuse war der erste Computerpionier, fernab vom Silicon Valley. Der Fortschritt kommt hierzulande nur mit dem bleischweren Schneckenhaus der Fortschrittsskepsis voran. Deshalb ist er so langsam.

VIII.

Ohne technischen Fortschritt aber scheitert auch die Utopie einer klimaneutralen Gesellschaft. Um im Bild zu bleiben: In Deutschland gilt ein strenges Tempolimit für den Fortschritt – obwohl der doch ohnehin schon eine Schnecke ist – immer noch zu schnell für die regierenden Utopisten. Die Schnecke namens Fortschritt meidet deshalb in Deutschland das freie Gelände. Sie schleicht durchs Unterholz. Der Fortschritt ist ein Partisan. Anders überlebt er nicht.