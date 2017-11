Jamaika: Spiele für das Volk

Die Frage ist nur, wie reagieren die Wähler der einzelnen beteiligten Parteien, lassen diese sich von den Inszenierungen beeindrucken? Ich denke, es wird zumindest sehr schwierig, dem Volk eine Wundereinigung zu präsentieren, und noch schwieriger wird es zu erklären, dass jeder das bekommt was er gewählt hat.

In Bayern will man anscheinend nicht mal mehr auf das Ergebnis der Sondierungen warten, auch will man sich die zweifelsohne dazu perfekt ausformulierte Erklärung sparen. Es verlangt die CSU nach einem Kopf, und das kann nur der Vorsitzende sein. Seehofer ist schon soweit angeschlagen, dass es ein Wunder wäre, wenn dieser die Koalitionsverhandlungen überhaupt bis zum Ende mitmacht. Und die CDU? Diese wird weiter an Zuspruch verlieren (die letzte Landtagswahl, war nur ein Vorgeschmack dessen, was da noch kommt).

Die FDP sollte bei dieser ganze Show aufpassen, dass sie ihr gerade wieder erlangtes Vertrauen nicht gleich wieder verspielt. Mitregieren um jeden Preis, ist schon einmal für die Liberalen derbe nach hinten los gegangen. Wenn die FDP ihre klare Haltung in der „Flüchtlingspolitik” für ein paar Regierungsposten aufgibt, wird auch die beste Theaterinszenierung nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie sich mal wieder verkauft hat.

Meines Erachtens sind die Grünen die Einzigen, die aus diesem Schmierentheater schadlos heraus kommen werden. Solange die Generation der 68er noch zur Wahlurne schlüren kann, solange werden die Grünen wenigstens ihr Stammklientel behalten. Sind wir mal realistisch 5-8 % sind doch ausreichend, um ein paar Ideologen in Lohn und Brot zuhalten.

Nein so aufwendig dieser Theater-Marathon ist, kann er trotz aller Bemühung nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir eine Kanzlerin und hinter ihr eine Union haben, die einfach nur die Angst vor Neuwahlen plagt.

Markus Mittwoch von KonradsErben.