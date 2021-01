Der Ostbeauftragte der Bundesregierung beleidigt die Ostdeutschen

Man muss sich Marco Wanderwitz, der ins Amt gehievt wurde, nach dem ein respektabler Politiker für seine demokratische Haltung aus selbigem entfernt wurde, als eine Art Anti-Ost-Beauftragten vorstellen. In seinem Weltbild tragen anscheinend die Ostdeutschen und Donald Trump die Schuld an der Ausbreitung von Covid-19. So sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass in manchen Regionen der früheren DDR eine Realitätsverweigerung wie im Jahr 2016 bei den Trump-Wählern in den USA herrsche.

Entlarvend ist, wenn Wanderwitz die Schuld an der Ausbreitung von Covid-19 auch den Esoterikern gibt – und dabei verkennt, dass der Osten, den er kennen sollte, nun wirklich nicht allzu esoterisch ist. Esoteriker findet er weniger im Osten, die findet er eher, wenn er denn an Realitäten interessiert wäre, bei seinem Traumkoalitionspartner, bei den Wählern der Grünen. Aber Wanderwitz behauptet munter, dass das Phänomen über das Parteipolitische hinausgehe und nennt als zweiten Hauptschuldigen für die Ausbreitung des Virus – oh Wunder – eine Partei, die AfD.

Im Jahr der Bundestagswahl für die „Ausbreitung des Virus“ in bester verschwörungstheoretischer Manier eine andere, eine konkurrierende Partei verantwortlich zu machen, hat natürlich keine parteipolitische Relevanz, auch dann nicht, wenn diese Partei der stärkste politische Konkurrent der CDU in Sachsen ist, zu der Wanderwitz gehört. Auf diese Tatsache hinzuweisen, würde Wanderwitz als Verschwörungstheorie abtun, weil die Realität für ihn zur Verschwörung geworden zu sein scheint. Überall dort, wo die Regierung versagt, versagt sie natürlich nicht, sondern sind finstere Mächte am Werke. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als will Wanderwitz allen Ernstes unterschwellig vermitteln, wer AfD wählt, verbreitet den Virus.

Wie entsteht eine Verschwörungstheorie? Fakten werden aus ihrem Zusammenhang gelöst, aus ihren Chronologien. Wie die letzte Sachsenwahl zeigt, fuhr erstens die AfD besonders hohe Wahlergebnisse im Süden und Osten Sachsen ein, hier auch in den grenznahen Regionen. Zweitens hat man im Osten einen besonders hohen Anteil älterer Bürger, die in Pflegeheimen leben. Beides hat nichts miteinander zu tun. Was macht Wanderwitz daraus? Schuld am Anstieg der Infektionen hat die AfD, weil es in den betroffenen Gebieten viele AfD-Wähler gibt.

Damit nun die parteipolitische Motivation dieser Verschwörungstheorie nicht auffällt, wird sie, was typisch ist für Verschwörungstheorien, ins Monströse gesteigert, denn zur AfD treten als Schuldige die Esoteriker und die Reichsbürger hinzu. Aber weil die Finsternis nicht groß genug ist, muss noch der unvermeidliche Donald Trump als Erzschurke zum Kreis der Corona-Verschwörer gezählt werden, denn schließlich verweigern die Ostdeutschen sich der Realität wie die Wähler Donald Trumps 2016. Haben die Wähler Donald Trumps durch die Verweigerung des Tragens von Masken und die Nichteinhaltung des Mindestabstandes im Jahr 2016 zur Verbreitung von Covid-19 beigetragen? Oder von welcher Realität spricht Wanderwitz?

Realität ist, dass die Regierung nicht in der Lage ist, genügend Impfstoff zu beschaffen und die Impfung effektiv zu organisieren. Darüber spricht Marco Wanderwitz nicht. Das hat allerdings nichts mit der AfD, nichts mit Donald Trump, nichts mit Esoterikern und Reichsbürgern zu tun, sondern einzig und allein mit dem Versagen der Regierung, die inzwischen die Mutante der Mutante der Mutante benötigt, um ihre Maßnahmen zu rechtfertigen und möglichst bis zum Vorabend der Wahlen aufrechtzuerhalten.

Da Verschwörungstheorien die Eigenheit besitzen, grob und gröber zu werden, wird uns Marco Wanderwitz wahrscheinlich als nächstes auftischen, dass Covid-19 im Wahlkampfteam Donald Trumps entstanden ist, der es dann über die Erde getwittert hat. Wenn in der DDR die Kartoffelernte schlecht ausfiel, hieß es, die Amerikaner hätten von Flugzeugen aus Kartoffelkäfer über die ostdeutschen Äcker abgesetzt.

Wäre es nicht besser, Marco Wanderwitz würde dabei mithelfen, die Ausbreitung des Virus beispielsweise durch die Organisation der Impfungen zu verhindern, statt die Ostdeutschen als Realitätsverweigerer zu beschimpfen? Wäre es nicht besser, Marco Wanderwitz würde sich der Realität stellen? Nach diesen Äußerungen müsste die Bundeskanzlerin, würde sie auch Respekt für die Menschen im Osten empfinden, Marco Wanderwitz ablösen. Sie wird es nicht tun. Es sind anscheinend Politiker wie Marco Wanderwitz, die im Herbst der Matriarchin benötigt werden.