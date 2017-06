Leserkommentare zu Köln: Muslime demonstrieren nicht gegen Terror

Jens Frisch: Als Kölner aus Deutz bin ich heute mal kurz über die Deutzer Brück´ zum Heumarkt geradelt. Das Photo beschreibt schön, wie die restliche Demo verlief: Die vorauslaufende Muslimgemeinde drapierte sich bei der Abschlusskundgebung, gut abgeteilt durch ihr Banner, von den DGB, SPD und Grünen „Basismitgliedern“ links der Bühne. Unter dem Gästeblock frontal zur Bühne waren geschätzt einige dutzend Menschen muslimischen Glaubens …

Jana: Ich war da und es war lächerlich. Meiner Einschätzung nach waren die Mehrheit keine Muslime, sondern Deutsche Marke „Teddybärenwerfer“ – manch anscheinend auch einfach nur als Muslima verkleidet. Ich schätze höchstens 200 Muslime liefen mit, davon die meisten wohl Funktionäre …

Gerd Sommer: Ein totaler Flopp für unsere liebe Frau Kaddor! 3/4 der Demonstranten waren offensichtlich biodeutsche Muslime … Und jetzt vergleichen wir mal mit der Begeisterung für Erdolf. Bildbeiträge bei ARD und ZDF erinnern stark an die Aufnahmen der Charlie Hebdo Demo in der Seitenstraße in Paris…. Gibt es eigentlich Bildfakenews?

bitbuerster: Das Traurige an der ganzen Sache ist doch nicht, dass der heutigen (Selbst-)Inszenierung von Frau Kaddor praktisch niemand gefolgt ist. Das wirklich Traurige ist stattdessen, dass es schon *zuvor* bei all den islamistischen Verbrechen keinerlei wahrnehmbaren Widerspruch von Seiten der muslimischen Bevölkerung in DE gegeben hat. Weder spontan aus der Zivilgesellschaft selbst heraus, noch von DITIB und anderen muslimischen NGOs. Wie anders soll man das denn interpretieren, als dass sich die schweigende Masse gerade eben nicht von all diesen im Namen eines falsch verstandenden Glaubens begangenen Irrsinns distanzieren will, mithin jedwede Integration krachend gescheitert ist?

Nico Laus: Der Aufstand gegen den Terror ist als Demo ein Offenbarungseid! Wie viele Muslime waren dabei? Wie viele Deutsche aus Unterstützer-Organisationen (Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, NGOs …) waren als „Füllstoff“ anwesend? Auf der Grapsch-Party (Silvester/Köln) waren jedenfalls mehr Muslime anwesend ….. Wegen gewisser Karikaturen gingen hunderttausende Moslems – trotz Ramadan – auf die Straßen, aber wenn es um ein paar tote Ungläubige geht ….. NICHT MIT UNS – das haben viele Muslime wörtlich genommen!

Nachgefragt: Häme über die (wenn auch wenigen) Muslime auszubreiten, die demonstriert haben, finde ich unangemessen. Natürlich ist das Ergebnis beschämend bis peinlich, aber doch wohl vor allen Dingen für die, die nicht demonstriert haben und weder sich distanzieren wollten vom Terror noch für diese unsere Gesellschaft öffentlich eintreten. Dass Frau Kaddor nicht einmal eine verschwindend kleine Gruppe hinter sich hat, ist ja nun lange bekannt. Dafür hat sie hier eindrucksvoll mit diesem Ergebnis die Muslime in Deutschland in Zugzwang gebracht, denn wer glaubt jetzt noch irgendwelchen Talkshow-Gästen angesichts dieser Demonstration und angesichts der Demonstrationen für Erdogan und der Autokonvois beim Besuch diverser Minister Erdogans, wenn die etwas von einem aufgeklärten, emanzipierten und friedlichen Islam, gar von einer muslimischen Zivilgesellschaft erzählen.

tc: Moslems gehen zu Tausenden auf die Straße, wenn es darum geht, die Hersteller von Karikaturen zu töten. Sie gehen auf die Straße, wenn es darum geht, zusammen mit Erdogan in der Türkei die Diktatur zu verstärken und die Todesstrafe einzuführen, sie gehen tanzend und feiernd auf die Straße, wenn nach einem Terrorakt viele tote Nichtgläubige zu verbuchen sind. Sie gehen auf die Straße, wenn man das Kopftuch, die Burka und die Vollversicherung verbieten will ( eigentlich gar nicht nötig, da bei uns zumindest für Deutsche, das Vermummungsverbot gilt). Sie gehen auf die Straße, wenn sie für sich etwas fordern, fordern, fordern und nochmals fordern. Frau Kaddor behauptet nach der schlappen Beteiligung der Moslems, die Moslems demonstrieren eigentlich nicht so … Lachhaft Frau Kaddor …

Gernot Radtke: #NichtMitUns – ja, wer sich unter diesem Etikett empfiehlt, darf sich nicht wundern, wenn Hunderttausende, gerade aus dem Deutschkurs kommend, das dann wörtlich nehmen und lieber zu Hause bleiben oder in den Rheinauen vegane Bratwürste grillen gehen. – Im Übrigen: Wieso muss eigentlich für Selbstverständliches, nämlich gegenüber seinem Mitmenschen nicht gewalttätig zu werden und seine Rechte zu achten, demonstriert werden? Gegen Gewalttätige und Schwerkriminelle helfen keine Bekundungen der Friedfertigkeit, sondern allein eine Staatsmacht, die den Gewaltsumpf auch ideologisch trockenlegt. Der staatspolitisch totalitäre Islam mit seiner Hetze gegen Juden, Christen und Nicht-Gläubige gehört in Deutschland verboten und nicht auch noch mit Milliardensummen hoffähig gemacht. Hier ist volle Desintegration angesagt, nicht Demos vor oder auf der Kölner Domplatte.

Stefan Hundhammer: Mein Dank geht an die Moslems, die bei dieser Veranstaltung teilgenommen haben, um tatsächlich dagegen zu demonstrieren, dass der Islam für all die furchtbaren Terrorakte der letzten Zeit missbraucht wurde. Leider waren das aber wohl nicht allzuviele; wo bleibt die schweigende friedliche Mehrheit, die nach jedem Terrorakt immer wieder zitiert wird? Es ist beschämend, dass nach Mohammedkarikaturen Zehn- oder Hunderttausende weltweit auf der Straße waren, und bei so einer Veranstaltung kommen ein paar klägliche Hundert.

Noch dazu hatte offensichtlich zumindest ein Teil dieser Teilnehmer nichts Besseres zu tun, als gerade bei einer solchen Veranstaltung „gegen rechts“ und „gegen Rassismus“ demonstrieren zu wollen (siehe FAZ-Artikel). Moslems, kommt endlich raus aus eurer Opferrolle! Stellt euch der Verantwortung! … Die Mörder sind unter EUCH! Sie kommen aus euren Reihen! Ihr wisst, wer die sind, die ins Terrorcamp nach Syrien fahren und als tickende Zeitbomben zurückkommen! Es ist eure verdammte Pflicht und Schuldigkeit, mit aller Entschlossenheit dagegen vorzugehen! Eure Mauer des Schweigens fällt auf euch zurück! Ihr seid es, die in nicht allzuferner Zukunft darunter werden leiden müssen, wenn sich der schwelende Hass auf diese Ideologie entlädt! Vertraut nicht darauf, dass die restliche Bevölkerung das ewig einfach so hinnimmt! Werdet aktiv – im eigenen Interesse!

Marcel Börger: Sehr richtig, Frau Taxidis. Die, die Zielgruppe dieser Veranstaltung waren, haben das Motto wörtlich genommen und danach gehandelt, sind der Lachnummer von medial gehypter Gewerkschafts- und Kirchendemo also ferngeblieben. Kaddor, Hübsch oder Hässlich oder wie die ganzen TalkShow-Lieblinge heißen mögen, vertreten nur ihre Selbstinszenierung und Selbstvermarktung, aber weder „den“ Islam, noch irgendeinen nennenswerten Teil hier oder anderswo lebender Muslime.

Es ist ein rein mediales Konstrukt, so zu tun, als gäbe es irgendeinen organisierten, politisch aktiven „moderaten Euroislam“ mit Breitenwirkung. Im einfach gelebten Privatleben wird es sicher viele „Moderate“ geben, insbesondere in der 2. oder 3. Generation von „Deutschtürken“. Nur sind die nicht „moderat“, sondern „säkular“ und politisch an „grün/links-türkischen“ Kaddor-Organisationen genauso desinteressiert, wie an Ditib oder Erdogan oder an Salafisten etc.

Diese säkularen Türkischstämmigen sind wirklich in Deutschland angekommen und wollen sich auch nicht von einer „Kaddor“ vereinnahmen lassen, ebensowenig wie die Mehrzahl der erzkonservativen, patriarchalisch denkenden Muslime, die nur geografisch in Deutschland angekommen sind.

Der progressive, moderate Euroislam ist reines Wunschdenken einer talkenden, schreibenden Medien-Zunft, die ihr progressives, grünlinkes Weltbild als Realität herbeischreiben und -senden möchte, wie den Wahlsieg Hillary Clintons oder das Remain in GB oder die Selbstauflösung der AfD oder 51% für die Grünen und Linken bei der Bundestagswahl.

Diese laufend offenbarte Realitätsverweigerung kann sooft an der Realität scheitern, wie sie will, man bleibt sich treu. Das ist das chronische Dilemma der Ideologen, Realitäten nicht einsehen zu können oder zu wollen, sich die Welt laufend schönzureden.

Die Wirkung dieser reinen Medienkonstrukte kennen wir mittlerweile, von Brexit über Trump bis Kaddor, von angeblich friedlichem Islam und laufenden Belehrungen, dass unzählige Einzelfälle eben nie ein Gesamtbild ergeben können und dürfen.

Diese Meinungsmacher-Blase hat sich vom Rest der Gesellschaft (oder der Welt?) abgekoppelt, möchte aber die Gesellschaft (oder die Welt?) verändern, verbessern, ihr den Weg zeigen, den sie als gefühlte Meinungs- oder Haltungselite für den einzig richtigen halten, Blabla.

Medien- und Luftblasen einer versuchten, sich eingebildeten Bedeutung oder gar echter Wirkung oder Macht, allen Leuten sagen zu können oder dürfen, was sie zu tun oder zu lassen hätten. Kaddor und Co. mögen es gut meinen, ich habe allerdings Zweifel daran, aber sie sind Frauen! Alle konservativen Strukturen im Islam werden sich von einer Frau Kaddor einfach nichts sagen lassen, sich niemals von ihr repräsentieren lassen, ihr niemals die politische Deutungshoheit überlassen … Das Phänomen „Kaddor“ entspricht nur dem Wunschtraum der grünlinken Redakteure, so eine wie sie solle doch die muslimische „Margot Käßmann“ für Deutschland oder besser noch, die ganze Welt, sein oder werden. Sollen sie alle machen und denken was sie wollen, für mich hat diese Medien-WünschDirWas-Bubble keinerlei Bedeutung und für die offensichtliche Mehrheit der Muslime in Deutschland und im Rest der Welt scheinbar auch nicht.

Aber der real existierende, politische !!! Islam nebst dem Vulgärislam seiner überwiegend nur mäßig gebildeten bis ungebildeten Anhänger, ist und bleibt verfassungsfeindlich, ist und bleibt durch und durch patriarchalisch, destruktiv, tendenziell aggressiv, erzkonservativ, latent homophob, intolerant, Frauen verachtend usw., also hoch gefährlich für uns, unsere Gemeinschaft, unser Staatswesen …