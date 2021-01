Corona-Chaos: Die Spaßgeneration, sie kann’s halt nicht

Eric Gujer, Chefredakteur der NZZ zweifelte in diesen Tagen an der sachlichen, vor allem aber mentalen Kompetenz, krisenhafte Herausforderungen zu bestehen. Er konnte da noch nicht wissen, wie schmerzhaft schnell sich diese Vermutung in der europäischen Union, vor allem aber im benachbarten Deutschland, bestätigen sollte.

Mit einem Riesentamtam kündigten die oberste Herrin des Landes und ihr Gesundheitsminister Spahn die große Erlösung von der Coronaplage an: die Impfung! Man konnte glauben, ein Weltwunder sei geschehen. Gott persönlich musste die Hand im Spiel gehabt haben. Der erlösende Impfstoff gegen Covid-19 sei entwickelt worden. Zu aller Freude kam hinzu, dass es auch noch eine deutsche Firma aus Mainz war, die in Kooperation mit dem US-Pharmariesen Pfizer den Schlüssel der Weisen gefunden hatte. Also bald Schluss mit Lockdown, Maskenzwang, meterlangen Abständen selbst zu Ehepartnern und besten Freunden.

Die Kleinen wieder fröhlich in Kindergarten und Schule. Das ein wenig ungewöhnliche Zaubermittel (-70° bis bis zum Pieks) sei in ausreichendem Maße geordert, mit dem Impfen könne zeitnah begonnen werden.

Doch siehe da, wieder hatten diejenigen Recht, die nach dem Motto „die Worte höre ich wohl, doch mir fehlt der Glaube“ erleuchtet waren. Schon bei der vielgelobten Warn-App zog bald Bodennebel auf. Zum Jahresanfang war klar, zwar standen die Impfzentren, doch was fehlte, war das heilbringende Serum. Wieder jede Menge Kosten und Mühsal umsonst. Aber das macht ja nichts. Wie wir wissen, ist ja laut Finanzminister und Kanzlerkandidat Scholz grenzenlos Kohle in der Kasse. Alle fragten sich, wo ist bloß der Stoff. Die Antwort ist niederschmetternd. In scheinbar cleverer Absicht, hatte die Naturwissenschaftlerin Merkel die Beschaffung der Impfmengen einer europäischen Behörde unter Leitung einer zypriotischen Diplomatin (nichts gegen Zypern und die Zyprioten) übertragen. Wer die Schwerfälligkeit der europäischen Bürokratie kennt, die die der deutschen – und das will schon was heißen – bei weitem übertrifft, war sich des kommenden Chaos‘ bewusst.

Wenn man dazu noch bedenkt, dass -70° bei Transport und Lagerung einer außerordentlichen Präzision und ausgefeilter Logistik bedürfen – und das vom finnischen Lappland über die Romanischen und Balkangefilde bis hin zum Süden Siziliens und den kleinen griechischen Inseln (man denke auch an die unterschiedlichen Mentalitäten und Tagesabläufe) – kommt dies einer Sysiphus-Aufgabe der Weltgeschichte gleich. Hannibals mörderischer Zug mit den Elefanten über die Alpen war ein Klacks dagegen. Kein Wunder, dass aus der Impf-Euphorie sehr schnell grenzenlose Enttäuschung und schließlich ungeheure Wut wurde.

Mittlerweile hat die Krise auch die Ehe von Schwarz-Rot in Berlin erreicht. Wüst beschimpfen führende Sozialdemokraten den noch vor kurzem als Hero im Kanzleramt von Morgen gepriesenen Spahn als Versager, der nichts im Griff habe. Aus dem Umfeld der Kanzlerin verlautete, man solle jetzt nicht zurückblicken oder im Streit verharren, sondern die Chancen der Zukunft ergreifen. Doch so einfach wird das wohl nichts mit dem „auf ein Neues“! Die Eingebung, das ganze Prozedere in das Tollhaus Brüssel zu vergeben, hatte die Kanzlerin selbst. Entweder wusste sie, dass es nur so enden konnte und hatte so frühzeitig den „Schwarzen Peter“ abgeschoben. Oder ihr Handeln ist Ausdruck grenzenloser Ahnungslosigkeit. Beides ist schlimm.

Die Vorgänge enthüllen eine viel tiefere Tragik. An den Schaltstellen der Macht auf operativen Ebenen bis ganz nach Oben sitzen Leute, die in ihrem beruflichen Leben noch niemals wirkliche Krisen bewältigen mussten. Nachdem sie das infolge der 68er immer mehr verflachende Bildungssystem durchlaufen haben, lernten sie auf den Hochschulen, dass Rationalität, Disziplin und Beständigkeit, wie sie noch Karl Popper stellvertretend für viele andere lehrte, lediglich Sekundärtugenden darstellen würden.

Helmut Kohl und die Vertreter einiger Jahrgänge darunter waren die letzten der ersten Nachkriegsgeneration, die noch traditionelle Tugenden erworben haben. Antiautoritäres, hierarchiefreies und vor allem elitefeindliches Denken bestimmten danach das Klima. Hauptsache das Leben macht Spaß und ist möglichst vor allem unverbindlich. Klar, das Geld muss schon stimmen, am besten Staatsknete mit Pensionsanspruch. Loyalitäten und Ideale sind überflüssig. Wichtiger sind Anpassungsvermögen und eine ausgeprägte Verantwortungsscheu, verbunden mit gnadenloser Prinzipienlosigkeit.

Diese Haltung hat heute auch die Top-Etagen der Wirtschaft erreicht. Von Unternehmen, in denen am Morgen vom Lehrling bis zum Vorstandsvorsitzenden alle mit Rucksack erscheinen, alle sich mit allen duzen und Hierarchie eine fast schon rechtsradikale Vokabel ist, ist für die Zukunft des Industriestandortes Deutschland nichts Gutes zu erwarten. Es muss ja Gründe geben, warum Deutschland fast überall den Anschluss verliert. Das Land zehrt von der Substanz. Die Themen Gender und Klimaschutz beispielsweise beschäftigen das Denken und vor allem die Gefühle mehr als die Herausforderungen der digitalen Revolution und Überalterung, ohne deren Bewältigung – und dies ist nun tröstend gemeint – wir die Klimaänderung gar nicht mehr erleben können. Das Ende besiegeln wir schon selbst durch Vernichtung des materiellen Wohlstandes und des Verlustes jeglicher Chance auf Mitsprache in der Welt.