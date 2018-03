Was ist mit dem linken Projekt – Die Progressiven von gestern plagen Untergangsängste

Die Moderatorin im Morgenmagazin des ÖR-Fernsehens wirkt fast schon verzweifelt. Was ist mit dem linken Projekt? Mit ihrem linken Projekt? Mit ihrer aller linkem Projekt?

Der kommunistische Politiker antwortet so, wie er es anders nicht kann. Erzählt etwas von Ungerechtigkeit; davon, dass es eine gefühlte Katastrophe sei, wenn irgendwo Haushaltsperren gerissen und Schulden zu Lasten der Gemeinschaft gemacht würden – aber niemand sich darüber errege, wenn tausende von jungen Menschen keinen Job bekämen. Es ist die als ungerecht empfundene Ungleichheit von Dingen und Menschen, die sein Denken prägt. Es ist die Vision von einer Welt, in der die Menschen nicht nur das gleiche denken, das gleiche essen, sondern am besten auch noch alle gleich aussehen und das Gleiche tun.

Davon, dass „Das linke Projekt“ den Menschen mit ihrem Anspruch auf Individualität mittlerweile nur noch auf den Geist geht, weil es seine Gesellschaftsunfähigkeit seit nunmehr rund 100 Jahren in zahllosen Varianten immer wieder unter Beweis gestellt hat – davon aber redet er nicht. Wie auch. Er lebt seit Kindesbeinen in seinem „linken Projekt“, ist ihm mit Haut und Haar ergeben, hat längst schon seinen gesunden Menschenverstand, falls er einen solchen einmal hatte, gegen die Dogmen des „linken Projekts“ getauscht.

„Das linke Projekt“

„Das linke Projekt“ – das ist fast so alt wie die Menschheit. Und es unterlag von Anbeginn an einem fundamentalen Denkfehler, der immer wieder dazu führte, die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft auf falsche Bahnen zu lenken.

Es soll an dieser Stelle nicht mit der frühchristlichen Idee begonnen werden, die von einer Eigentums-losen Gesellschaft gleicher Underdogs träumte. Es reicht völlig, den Blick auf die europäischen Umwälzungen der Neuzeit zu richten.

Als 1789 in Frankreich das aufgeklärte Bürgertum gegen die Privilegien von Adel und Klerus aufbegehrte, ging es nicht darum, alle Menschen gleich zu machen. Es ging darum, alle Menschen nach gleichem Recht behandeln zu lassen – und jedem nach seinen Möglichkeiten die Chancen zu geben, in der Gesellschaft seinen persönlichen Wohlstand, sein persönliches Glück zu finden. Die französische Revolution geriet aus dem Ruder, als Jacques-René Hébert sich an die Spitze des „linken Projekts“ stellte und die geträumte, sozial-biologische Gleichheit aller Menschen als allgemeines Menschenrecht einforderte. Was konkret bedeutete: Die Leistungsfähigeren sollten so lange entreichert werden, bis die niemals zufriedenzustellenden Leistungsunfähigeren beglückt in den Sessel des gefühlten Wohlstandes sinken konnten und am Ende alle gleich und niemand ungleicher war als sein Nächster oder Übernächster. Am Ende dieser Phase des „linken Projekts“ versank die Revolution im Blut ihrer Protagonisten und all jener, die zufällig Revolution oder Projekt im Wege standen.

Als 1848 der König von Preußen bereits seine Zusagen auf eine freiheitliche Gesellschaft schriftlich niedergelegt hatte, sorgten Berlins Sozialrevolutionäre mit ihrem „linken Projekt“ dafür, dass aus den friedlichen Bürgerdemonstrationen vor dem Schloss ein Massaker wurde. Das Erreichte wurde zurückgefahren – und es sollte weitere gut 25 Jahre dauern, bis die Bürgerfreiheiten in die deutsche Verfassung Einzug hielten.

Als 1917 die bürgerlichen und sozialdemokratischen Kräfte das zaristische Russland in eine Republik umwandeln wollten, usurpierte der Radikalrevolutionär Wladimir Iljitsch Uljanow die Macht und ließ Russland in einem 70 Jahre währenden „linken Projekt“ versinken. Die Opfer dieses Projektes gehen in die Abermillionen – aber es reichte nicht, „das linke Projekt“ als Irrweg zu begreifen.

Hätten 1918 nicht bürgerliche und sozialdemokratische Kräfte im Deutschen Reich den Putsch der Ultrarevolutionäre um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gestoppt, wäre es den Deutschen nicht besser ergangen als den Russen und sie hätten schon damals erfahren müssen, was „das linke Projekt“ an gesellschaftlicher und zivilisatorischer Vernichtung mit sich bringt.

„Das linke Projekt“ ist das Charakteristikum des 20. Jahrhunderts

„Das linke Projekt“ blieb und bleibt dennoch das alles entscheidende Charakteristikum des 20. Jahrhunderts. In Russland gebar es einen Stalin, der die Idee der Gleichheit der Menschen in der gleichen Angst aller vor staatlicher Willkür exekutierte. In Deutschland wurde „Das linke Projekt“ mit einer Überhöhung einer vorgeblich nationalen Rasse gleicher Übermenschen dem gedemütigtem Volke schmackhaft gemacht – und schuf nicht nur den zweiten Weltkrieg, sondern auch die Massenvernichtung eigener Staatsbürger, dort allen voran den Ungleichen, den individualistischen Eliten des Bürgertums.

Nach dem Krieg setzte „Das linke Projekt“ in der sowjetisch gelenkten DDR dort an, wo es 1945 geendet hatte – nur ersetzte es die nationalistische Komponente durch die internationalistische, den Volksfeind durch den Klassenfeind. Und in der Bundesrepublik, die sich anfangs als Gegenentwurf zum „linken Projekt“ verstand, gelang es den Ideologen der Gleichheit nach 1968, Staat und Gesellschaft gezielt zu unterwandern und „Das linke Projekt“ Wirklichkeit werden zu lassen.

Zwangsgleichheit statt biologisch-sozialer Ungleichheit

Das Ziel des „linken Projekts“ hat sich zu keinem Zeitpunkt gewandelt. Es soll die biologisch-soziale Ungleichheit von Menschen durch eine erdachte Zwangsgleichheit ersetzen. Besonders erfolgreich auf diesem Weg war „Das linke Projekt“ des Kambodschaners Pol Pot. Es war gleichsam der Höhepunkt – Pol Pot perfektionierte Stalins Prinzip der gleichen Angst Aller, indem alle vor ihren Mördern gleich waren. Die Killing Fields wären ohne das „linke Projekt“ undenkbar gewesen.

Doch auch in den vermeintlich aufgeklärten Staaten Europas ging „Das linke Projekt“ unaufhaltsam seinen Weg. So verleugnet es heute die naturgegebenen Unterschiede von Menschen, die sich allein schon daraus ergeben, dass Menschen in unterschiedlichen Kulturen aufwachsen und durch diese geprägt sind. Denn für „Das linke Projekt“ müssen alle Menschen nicht vor dem Gesetz und in ihren Chancen, sondern in ihrer biologisch-sozialen Stanze gleich sein.

„Das linke Projekt“ wird getragen von der irrwitzigen Vorstellung, dass der Mensch gleich einer unformatierten Festplatte das Licht der Welt erblickt – und dass es einzig und allein an der Gesellschaft liegt, ob aus dieser Festplatte eine genormte sozialistische Marionette oder etwa gar eine individualistische, unabhängige Persönlichkeit wird.

Es ist das Kernelement des „linken Projekts“, unter dem Banner menschlicher Gleichheit die Menschlichkeit zu vernichten, denn es stellt die Unterschiedlichkeit der Menschen von vornherein in Abrede. Gleich, ob „linkes Projekt“ im Namen des Internationalismus oder „linkes Projekt“ im Namen des Nationalismus – sie eint ihr Hass auf die Individualität der menschlichen Natur. Deswegen dürfen Schwarze nicht mehr Schwarze, Weiße nicht mehr Weiße und Braune nicht mehr Braune sein. Deswegen dürfen Männer nicht mehr Männer und Frauen nicht mehr Frauen sein. Sie alle dürfen nur noch Mensch sein. Gleich in einer nur noch scheinbaren Unterschiedlichkeit, die die ideologische Gleichheit des tatsächlich Ungleichen zur gesellschaftlichen Norm macht.

Die Stanze vom gleichartigen, gleichdenkenden Menschen

Die Gleichheit, die die bürgerlichen Revolutionäre des 19. Jahrhunderts vor dem Recht erfechten wollten, wurde vom „linken Projekt“ zur Stanze vom gleichartigen, gleichdenkenden Menschen. Dabei war die Gleichheit vor dem Recht zu keinem Zeitpunkt als staatlicher Reparaturbetrieb gefühlter Ungerechtigkeiten gedacht. Auch war sie niemals der Anspruch, der naturgegebenen Ungleichheit von Menschen durch Staatswillkür abzuhelfen.

Weil aber im „linken Projekt“ der Mensch kein Individuum, sondern eine vom Systemadministrator zu bespielende Festplatte ist, ist jedwedes Individuum, das sich einen Rest an Individualität bewahrt hat, nur ein Formatierungsfehler, den es am besten durch Neustart zu beheben gilt. Individualität ist ein Versagen der Administratoren, die im „linken Projekt“ zu regeln haben, was „richtig“ und was „falsch“ ist. Deswegen auch ist Politik für „Das linke Projekt“ nicht die demokratische Suche nach dem richtigen Weg – es geht nicht darum, das für die Gemeinschaft Vernünftige zu tun – es geht darum, dem Projekt selbst „Gutes“ zu tun. Das ent-individualisierte, menschliche Opfer des „linken Projekts“ soll sich entpolitisiert im Gefühl des Guten sonnen dürfen – und das Regeln der Regeln willenlos den Administratoren des Projektes überlassen.

„Das linke Projekt“ kennt keine Differenzierungen

Weil der Mensch im „linken Projekt“ zu bespielen ist wie eine Festplatte, ist „das linke Projekt“ auch außerstande, die Welt differenziert wahrzunehmen. Wie in der Booleschen Algebra gibt es nur ein „Ja oder Nein“, ein „Schwarz oder Weiß“, ein „Gut oder Böse“.

Dabei sortiert sich „Das linke Projekt“ uneingeschränkt selbst in das „Ja“, in das „Weiß“, in das „Gut“. Und weil es in seinem Kern immer noch nicht weiß, was es wirklich ist, und ihm für sich selbst nichts Besseres einfällt, nennt es sich „links“.

Deshalb auch ist alles, was nicht „links“ ist, was nicht in die Stanze des „linken Projekts“ fällt, automatisch „rechts“. Es ist dieses Andere das „Nein“, das „Schwarz“, das „Böse“. Es ist das, mit dem „das linke Projekt“ nichts anfangen kann, das es vernichten will. Und das sich ihm dann die Frage nach dem „linken Projekt“ aufzwingt, wenn Mensch plötzlich nicht mehr bereit ist, sich in die Stanze des „linken Projekts“ zu fügen. Wenn in den USA, in Polen oder in Ungarn die Menschen eine Regierung wählen, die nicht bereit ist, am „linken Projekt“ mitzuwirken. Wenn in Deutschland Menschen ihren Unmut mit der Gleichmacherei durch „das linke Projekt“ auf die Straße und per Wahlurne in die Parlamente tragen. Wenn in Österreich die Menschen den Mehltau des „linken Projekts“ abstreifen und nach neuen, individuellen Wegen der Selbstverwirklichung suchen. Wenn jetzt – wie in Italien – die Protagonisten des „linken Projekts“ mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt werden.

Ist die Lega automatisch „rechts“, weil sie sich gegen die Invasion aus Afrika zur Wehr setzt? Weil sie nicht akzeptiert, dass Maghrebiner und Schwarzafrikaner per Dekret „gleich“ sind und in dieser vom „linken Projekt“ verordneten Gleichheit ihre andersartige Kultur und Tradition jener der Italiener aufzwingen wollen? Ist Berlusconi „rechts“, weil er noch nie bereit war, die Regeln des „linken Projekts“ zu spielen? Sind die Cinque Stelle des Luigi di Maio „rechts“, weil sie mit brachialer Andersartigkeit aus den Schablonen des „linken Projekts“ herausbrechen? Für die Verfechter des „linken Projekts“ müssen sie es sein. Denn sie kennen nur die Schablone von „links“ und „rechts“: Eine Schablone, in der die Linken immer die Guten sind und alle anderen die Rechten und die Bösen. Eine Schablone, in der „Das linke Projekt“ sich selbst zur einzig progressiven Kraft der Gesellschaft verklärt – und dabei überhaupt nicht mehr merkt, dass es mit seinem im 19. Jahrhundert verharrenden Denken selbst längst die Avantgarde der Reaktion ist.

Die progressiven Kräfte des 21. Jahrhunderts entstammen nicht der Linken

Die progressiven Kräfte des 21. Jahrhunderts sind jene, die die Fesseln des „linken Projekts“ abstreifen. Ob sie dabei als „Bürgerliche“, „Populisten“ oder „Rechte“ beschimpft werden, spielt nur noch für das dahinsiechende, linke Projekt eine Rolle, weil es seine eigene Progressivität längst verloren hat. Keine Rolle spielt dabei gegenwärtig, ob die neuen progressiven Kräfte am Ende für das Wohl des Gemeinwesens wirken werden oder nicht – das heute zu beurteilen, kann sich nur anmaßen, wer sich selbst als Teil des „linken Projektes“ begreift und deshalb seine Antwort bereits kennt. Doch allein schon der Akt, „Das linke Projekt“ zu überwinden, ist ein Fortschritt für die Menschheit an sich. Denn er gibt den Individuen die Chance, sich von den Schablonen des Gleichseins befreien zu können – zurückzukehren zu ihrer naturgegebenen Ungleichheit und darüber den gesellschaftlichen Irrweg des „linken Projekts“ zu beenden.

Einigkeit und Recht und Freiheit

Einigkeit und Recht und Freiheit, so wie sie den deutschen Revolutionären des 19. Jahrhunderts vorschwebten, waren nicht die Einigkeit in der Ideologie, nicht das „Recht“, nur im Rahmen des „linken Projekts“ recht zu haben, nicht die Freiheit, nicht ungleich sein zu dürfen.

Einigkeit stand für das Ziel, in einem gemeinsamen Staat der Deutschen seine Individualität zur Entfaltung bringen und sein Lebensglück in die eigenen Hände nehmen zu können.

Recht stand für den Anspruch, vor dem Gesetz, vor den Herrschenden gleich behandelt zu werden – unabhängig davon, ob Kaufmann oder Arbeiter, Jude oder Christ, Fürst oder Bettelmann.

Freiheit stand für das uneingeschränkte Recht auf Individualität, solange dadurch nicht die Individualität des anderen beeinträchtigt wurde. Vor allem aber stand sie für die Freiheit des Einzelnen, sich keinem „Projekt“, wie immer es sich auch bezeichnen möge, unterwerfen zu müssen.

Die Frage nach dem eigenen Versagen

Wenn die Protagonisten des „linken Projektes“ nun die Frage nach diesem selbst stellen, dann ist dieses auch die Frage nach dem eigenen Versagen. Einem Versagen, für das die Gesellschaft nur den allertiefsten Dank empfinden kann. Denn nicht nur, dass „Das linke Projekt“ nun über rund 100 Jahre beständig und immer wieder seine Unfähigkeit unter Beweis gestellt hat, den Staat als die Gemeinschaft der Menschen nach den Kriterien der Vernunft vernünftig zu führen – es ist mit seiner Ideologie der biologisch-sozialen Gleichheit der Menschen immer auch ein Instrument gewesen, welches dem notwendigen Fortschritt der Menschheit, der nur durch die Unterschiedlichkeit ihrer Individuen ermöglicht wird, dem Weg verstellte.

Was ist mit dem linken Projekt? fragte die Moderatorin.

Die Antwort lautet: Es stirbt.

Und das ist auch gut so.

Die Frage, die es nun nur noch zu beantworten gilt, lautet: Wird es in seinem Todeskampf noch einmal so viel Unheil anrichten, wie es dieses bereits zu seiner Blütezeit getan hat? Werden weitere Millionen von Menschen sterben müssen, bis „das linke Projekt“ dort ist, wo es hingehört – auf dem Müllhaufen der Geschichte?

Vieles deutet gegenwärtig darauf hin, dass „das linke Projekt“ zumindest in Europa ohne eine erneute Selbstvernichtung zu Grabe getragen werden kann. Dass die demokratischen Mechanismen in der Lage sein werden, diesen historischen Irrweg auf friedliche Weise zu überwinden. Die Zukunft wird zeigen, ob es gelingen kann – oder ob „Das linke Projekt“ doch noch einmal mit Restriktion und Hass auf alles, was nicht in seine Schablone passt, sich zu wehren versucht und damit den von ihm eingeschlagenen Weg der Vernichtung der Demokratie individueller Menschen zu vollenden sucht.

Denn auch das gehört zum „linken Projekt“ – dass es den Begriff „Demokratie“ zweckentfremdet und vergewaltigt. Demokratie bedeutete immer schon vor allem Vielfalt und Streit von Meinungen. Nichts aber ist dem „linken Projekt“ ferner als dieses – denn weil es weiß, dass nur seine Schablone „gut“ sein kann, kann es auch nur eine Demokratie als „gut“ empfinden, die keine Demokratie mehr ist.

Deshalb aber auch fällt es dem „linken Projekt“ so unendlich schwer, seinen Untergang zu begreifen. Eher wird es die ganze Welt für „rechts“ erklären, nur um sich in seinem reaktionären Konservatismus nicht das eigene Versagen eingestehen zu müssen.