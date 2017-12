Wie Frank Drebin Ideengeber der Grünen wurde

Geht es Ihnen auch so? Der viel zitierte Satz von Katrin Göring-Eckardt auf dem letzten Parteitag der Grünen kam Ihnen irgendwie bekannt vor, Sie wussten aber partout nicht, woher?

„Wir wollen, dass in den nächsten vier Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß: Wir werden uns weiter für sie einsetzen!“

"Wir wollen, dass in den nächsten vier Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß: Wir werden uns weiter für sie einsetzen!" Katrin @GoeringEckardt auf der #BDK17 pic.twitter.com/h904RpT0TE — BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) November 25, 2017

Jeder großen Rede liegt eine große Inspiration zugrunde.

In dem Film „Nackte Kanone 2 1/2“ sprach Lieutenant Frank Drebin (dargestellt von Leslie Nielsen) bereits 1991 ganz ähnlich bedeutende Worte, die gut als Vorlage für Katrin Göring-Eckardts Rede 2017 hätten dienen können:

„Wissen Sie, ich habe etwas in der vergangenen Woche gelernt. Über die Erde und über die Liebe. Ich schätze Liebe ist wie die Ozonschicht. Man vermisst sie erst, wenn sie nicht mehr da ist. (…) Aber jetzt… möchte ich lieber bekannt sein als der Umwelt-Polizei-Lieutenant… Ich möchte eine Welt, in der Frank Junior und alle Frank Juniors unter einem schattenspendenden Baum sitzen können, in wirklich gesunder Luft, in wirklich sauberem Wasser schwimmen können.

In der Würmer und Insekten endlich wieder schmecken!

Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen!

Ich möchte eine Welt, in der Pinguine ohne Aufnahmeprüfung Polizisten werden können!

Ich weiß, alles werden wir nicht schaffen können.

Aber vor allen Dingen möchte ich eine Welt, in der ich jeden morgen aufwachen werde, mit dieser Frau, die ich immer geliebt habe!“ (Und küsst – versehentlich – Barbara Bush.)

Nun wissen wir wenigstens, woher Katrin Göring-Eckardt ihre Weisheiten bezieht. „Wahlrecht für Alle“ wird der nächste Slogan, werden die vielen neuen Zuwanderer mit dem Wahlrecht beglückt. Es wird ihnen schon gesagt werden, wen sie wählen sollen, und bis sie das wirklich gelernt haben, gibt es sicherlich ein eingeschränktes Sondierungsgespräche-Wahlrecht – dabei kann man zunächst nur eine Partei ankreuzen … Natürlich die gute Partei, keinesfalls etwa die FDP, das ist die, deren Wähler ihren „Inneren Schweinehund“ nicht überwinden können, wie die grüne Zeit feststellte.

Was aber, wenn die Eingewahlrechteten dann nicht Grün oder so wählen, sondern ganz neue Parteien, gegründet von Zugewanderten, wie hier und in den Niederlanden?