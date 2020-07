Zur Abstimmung über die Verfassungsreform erschien Putin ohne MNS-Maske, sonst wurde er öffentlich schon mehrmals mit einer gefilmt und fotografiert (Warum kritisieren Westjournalisten, dass Putin nun lebenslang wiedergewählt werden kann, wo das für Merkel doch schon immer zutrifft?).

Merkel, Lukaschenko und Trump tragen keine MNS-Maske. Die zwei alten weißen Männer verlangen das allerdings von den Bürgern in ihren Ländern auch nicht – die alte weiße Frau sehr wohl. Die Arroganz der Macht spricht bei allen drei Weißen aus ihrem Verhalten. „Wir“ sind etwas anderes als „ihr“, wir tun uns so etwas nicht an. Arroganz ist stets gepaart mit einem gehörigen Schuss Eitelkeit. Quod licet iovi, non licet bovi. Ich hier oben, ihr da unten.

Die Frage ob mit oder ohne Maulkorb, wie viele erboste Bürger die MNS-Maske inzwischen schimpfen, ist möglicherweise keine vorübergehende. Alex Baur meint dazu in der Weltwoche, wer Maskenpflicht fordere, müsste sie für immer fordern; „Influenza oder Corona: Die Viren werden nie verschwinden.”:

»Ob man das seit neunzehn Jahren bekannte Coronavirus unter dem Oberbegriff Grippe mit dem Influenzavirus gleichsetzt oder nicht: Übertragungswege und Krankheitsbilder sind etwa dieselben. Es ist kein Zufall, dass sich das Coronavirus im Winter (oder in gekühlten Schlachthäusern) ausbreitet und mit dem Sommer weiterzieht (nämlich auf die Südhalbkugel, wo die Grippesaison erst bevorsteht). Früher oder später wird es in mutierter Form zurückkehren.«

Und:

»Die Fronten sind längst abgesteckt. Sie verlaufen nach dem klassischen Links-rechts-Raster. Die einen fordern mehr Staat, die andern Eigenverantwortung, die einen fürchten den Kollaps der Medizin, die andern eine wirtschaftliche Katastrophe. Das ist die Stunde der Aktivisten, die nach Taten rufen, egal, ob sie etwas bringen oder nicht. Die Schutzmaske ist ihr Kampfsymbol, ein kollektives Glaubensbekenntnis, das uns gleich einem Kruzifix vor dem Bösen schützen soll.«

Ist es Ihnen auch schon aufgefallen bei Bildern von Gerichtsverhandlungen und anderen peinlichen Untersuchungen? Dort tragen Vorgeführte gerne MNS-Maske, das ist bequemer, als sich einen Aktendeckel vor‘ s Gesicht zu halten, um abgebildet nicht erkannt zu werden.

Das ist bei Merkel und Lukaschenko und Trump anders. Ihnen wäre nichts peinlicher, als nicht gesehen zu werden. Das mit dem Erkennen dauert noch.