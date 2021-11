Hinkende Vergleiche mit tödlicher Wirkung  

Die Wutrede hat Konjunktur. Na, endlich. Nieder mit den feuilletonistischen Schönfärbereien, diesem elenden Sowohl-als-auch, dieser typisch deutschen Panik, durch Klartext etwa in die falsche Ecke gestellt zu werden. Ja, ich beteilige mich gern daran. Mir ist es wurscht, wer mich wo zitiert, solange der Name richtig geschrieben ist und das Gesagte der Wahrheit entspricht. Und gerade auch deshalb, weil ich die deutsche Misere eben aus kalifornischer Sicht betrachten kann, also mit „einer Armeslänge Abstand“. Ein alter Kumpel aus dem Innenministerium mailte mir heute: „Hier geht’s drunter und drüber mit verordneter Corona-Panik, bleib, so lange du kannst, in USA.“

Nun lese ich am Pazifik die Wutrede von Brigitte Mohn, frisch im Netz. Sie ist Mitglied im Aufsichtsrat von Bertelsmann und im Vorstand der Bertelsmann-Stiftung. Sie wütet zornerfüllt: „Nach fast 3 Jahren Krisen- und Managementerfahrung bzgl. der Handhabung und Eindämmung des Coronavirus muss man sich als normaler Bürger und Mutter von schulpflichtigen Kindern schon fragen, was hier wohl richtig ist – im Sommer mussten meine Kinder bei über 36 Grad Masken tragen und wurden in das Home Schooling verbannt, heute sitzen sie bei der hohen Inzidenz ohne Maske in der Schule! Wie bitte? Die letzten Jahre wurde eine maximale Kontaktbeschränkung auferlegt und jetzt gibt es Weihnachtsmärkte und Karnevalfeiern? Wie kann das sein?“

Ja, sie hat Recht. Was wir mit unseren Kindern machen, ist mehr als mörderisch. Hier im liberalen Kalifornien hätte man einen Besenstiel namens Biden aufstellen können, er wäre gewählt worden. Doch kein Mensch denkt daran, die Corona-Knebel-Gesetze von „sleepy Joe“ umzusetzen. Nein, mit uns nicht! Fröhliche Kinder in Schulen und Kitas, draußen bei Beach-Volleyball und im Pool. Von Masken keine Spur. Selbst die Polizei völlig maskenfrei. Und in Deutschland? Unsere Kinder verkommen dank Söder und Spahn zu atemwegsgestörten, immunschwachen, computersüchtigen Individuen, die weiterhin ungebremster häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Zum Kotzen, sorry! Ja: Zum Kotzen!

Und Corona-Impfpflicht? „Auf keinen Fall“, sagte der Kinder- und Jugendarzt Dr. Steffen Rabe in MDR AKTUELL. Jede Sekunde Hören ein Gewinn. Bezeichnend, dass er der „Zensur“ nicht zum Opfer fiel. Doch wer Kinder oder Enkel hat unter Journalisten, sieht inzwischen, dass wir nicht mehr schweigen dürfen. Die angestaute Wut muss raus, sonst wird man noch selbst krank: Es bedarf wahrscheinlich nur kurzer Zeit, bis Panik-Agent Kretschmer das Interview als Hetz- und Hassrede und natürlich Fake News aus der MDR-Mediathek verbannen lässt.

Frau Mohn meint allerdings zur Impfpflicht: „Wir haben die Masern-Impfpflicht in 2020 eingeführt, die Politik hat es umgesetzt! Da gab es keinen Aufschrei und wilde Fake News Kampagnen, kein ständiges Hinterfragen!“ Selbst im hochgeschätzten Podcast „indubio“ der Achse des Guten meinte am Sonntag ein Schweizer Kollege munter, er habe keine Angst vor der Impfung, er sei schließlich als Weltreisender gegen alles Mögliche geimpft worden. Ja, auch ich habe keine Angst. Überhaupt keine. Ich bin Christ.

Und christliche Missionare haben bekanntlich heidnische Giftanschläge überlebt, sind heilig gesprochen worden. Da werde ich auch Biontech oder Pfizer überleben, wenn ich’s mir denn geben lassen will. Zwecks Heiligsprechung durch Söder und Co.

Doch ich kann diese Vergleiche nicht mehr hören. Die machen einen nur noch wütend! All diese Impfstoffe sind jahre- und jahrzehntelang erprobt und getestet. Die Zulassungsverfahren haben vor allem in Deutschland eine riesige Hürde. Jeder kann sich über Risiken und Nebenwirkungen erkundigen. Alles ist faktensicher belegt. Und genau das ist es bei dem Zeug (sorry!) – was an der bezeichnenden Adresse „An der Goldgrube“ in Mainz hergestellt wird – nicht! Erst hieß es: Wirksamkeit ein Jahr. Dann wurde auf neun Monate reduziert, jetzt sind es fünf. Ganz zu schweigen von möglichen Nebenwirkungen, die kein Mensch heute abzuschätzen wagt.

Der Virologe Alexander Kekulé sagte es bereits Ende August im ARD-Talk „Riverboat“, ich saß aufmerksam neben ihm – und wiederholt es nochmal in Bild mit scharfer Kritik an der Pharmaindustrie: „Entgegen ihrer ursprünglichen Ankündigungen haben die Hersteller kein Impfstoff-Update auf den Markt gebracht“, warf Kekulé den Unternehmen im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) vor. Er verwies darauf, dass die derzeit verfügbaren Vakzine gegen die Delta-Variante weniger wirksam seien. „Die Realität ist: die Hersteller wollen Profit machen.“ Sie verspritzen also – um es in meiner Wut auf den Punkt zu bringen – weiterhin das „alte Zeug“.

Wie schwachsinnig sind diese Dauervergleiche aus dem Mund hilfloser, überforderter, in die Enge getriebener, allein am Machterhalt („Profit“) interessierter Politiker: Zwangsimpfung gab es immer schon, warum nicht auch jetzt. Der irregeleitete Nachrichtenkonsument sieht doch die Leichenberge förmlich schon auf den Straßen liegen. Was für eine propagandistische Meisterleistung im Einklang mit dem Mainstream aus Medien, Kirchen, Ärzteschaft (!) etc.

Nein, nein und nochmals nein: das sind nicht nur Äpfel mit Birnen, da vergleicht man Pest mit Cholera, Corona mit Halsschmerzen. Die wahren Corona-Leugner sitzen in den Regierungen. Wer die (Neben-)Wirkungen des Impfstoffs wider besseren Wissens verharmlost, leugnet die Krankheit. Wo Verschwörungstheorie zur politischen Praxis wird, muss sich das Volk wehren. Wien letzten Samstag lässt grüßen.

Und bedanken wir uns doch schon mal beim künftigen Bundeskanzler für die nüchterne Analyse. Olaf Scholz war es, der bereits während des Wahlkampfes in erstaunlicher Offenheit messerscharf analysierte: „Die 50 Millionen Geimpften sind Versuchskanichen.“

Mir fällt voller Wut immer wieder das Jahr 2015 ein. Junge Araber fluteten das Land. Ich war mehrfach an der österreichischen Grenze. Frauen und Kinder sah ich nur mit dem Mikroskop. Wolfgang Schäuble sprach vom „Beginn einer Lawine“ (hat er inzwischen in der üblichen politischen Demenz leider vergessen). Da saß Claudia Roth in meiner Sendung und wollte den zornigen alten weißen Mann beruhigen: „Ach, Herr Hahne, wir haben nach dem Krieg doch so viele Heimatvertriebene und Flüchtlinge integriert, da werden wir das doch jetzt wohl auch schaffen.“

Da platzt einem doch der Kragen! Diese Leute, liebe Frau Roth, waren Christen, bauten in meiner ostwestfälischen Heimat in der Musterstadt Espelkamp erstmal eine katholische und eine evangelische Kirche und dann ihre Häuser drumherum. Die kamen weder mit Messern noch mit dem Muezzin-Ruf, die waren in drei Minuten kulturell (wenn auch leider nicht immer gleich praktisch) integriert. Ganz ohne Willkommenskultur und anderen Quark.

Ich habe noch die Wutrede von Karl Lagerfeld im Ohr, der kurz vor seinem Tod fast verzweifelt erklärte, „mit Deutschland und Merkel nichts mehr zu tun haben zu wollen“. Ausgerechnet ein Modemacher musste der herrschenden Klasse von CDU und CSU sagen, was klarer Verstand gebietet: Nach dem Mord von Nazideutschland an Millionen Juden könne die Bundesregierung heute nicht „Millionen der schlimmsten Feinde der Juden ins Land holen“.

Bei uns werden von bevölkerungs- und kulturpolitischen Idioten (das griechisch-lateinische Wort für Laien) arabische „Flüchtlinge“ mit Heimatvertriebenen oder „Gastarbeitern“ aus christlichen Nationen wie Italien oder Spanien gleich gesetzt. Und nun setzt man erprobte, ausgetestete und sichere Impfstoffe gleich mit einem „Zeug“, das im Hauruck-Verfahren hergestellt wurde und nun zwangsinjiziert werden soll. Ja, da packt mich nur noch heiliger Zorn und blanke Wut! Der Verstand hat ausgesetzt.

Aber geradezu über Nacht (aus meiner US-Sicht) kommt doch Bewegung in die Sache. Trotz Triage-Apokalypse und Harmagedon-Horror nehmen NRW-Kliniken weitere Patienten aus den Niederlanden auf. Und Söder kündigt (nahezu unverhohlen) seinen Rücktritt an. Der bayerische Regierungschef erklärte, es gebe aus seiner Sicht noch keine gesetzliche, wohl aber eine moralische Impfpflicht. Um dann die Katze aus dem Sack zu lassen: „Wir brauchen mehr Idealisten im Land statt Ich-linge.“ Mal sehen, welcher ideale Nachfolger sich da findet.

Herr, schick Hirn – vor allem nach München!

P.S.: Hier übrigens noch aktuelle Zahlen (Stand 24.11.) zu den Ländern, die sich im Laufe der letzten Woche noch weiter bewegten:

Rumänien : (Impfquote 39 % / Inzidenz 96) – Zahlen fallen seit Wochen

Bulgarien : (Impfquote 22 % / Inzidenz 250) – Zahlen fallen seit Wochen

Russland : (Impfquote 37 % / Inzidenz 169) – Zahlen fallen seit Wochen

Ukraine : (Impfquote 23 % / Inzidenz 268) – Zahlen fallen seit Wochen

Belgien : (Impfquote 75 % / Inzidenz 955) – Zahlen steigen seit Wochen

Irland : (Impfquote 76 % / Inzidenz 619) – Zahlen steigen seit Wochen

Niederlande : (Impfquote 74 % / Inzidenz 898) – Zahlen steigen seit Wochen