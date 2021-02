„Wenn das durchgeht, brauchen wir gar nicht mehr zurückfahren“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Sie kommen von Stuttgart, aus Ostfriesland, dem Emsland, Bayern, Bremen, Thüringen – mit dem Traktor, über 700 sollen es diese Woche in Berlin sein.Manche erzählen uns, dass sie seit zwei Wochen hier sind und vielleicht nochmal so lange bleiben wollen. Sie parken Nachts in der Nähe des Alexanderplatzes, im Tag fahren sie durch die Stadt und wollen sich Gehör verschaffen. Wer den Klang von hunderten hupenden Traktoren hört, meint, dass das keine allzu schwere Aufgabe sein dürfte. Doch in dieser Stadt schon.

Die Medien berichten zaghaft. Wer herausfinden will, dass und wo gerade ein solcher Protest stattfindet, muss lange recherchieren. Das RBB lässt sich jetzt nach zwei Wochen mal blicken, nachdem die Bauern vor dem Sendegebäude Druck machten. Die meisten anderen kommen gar nicht, besonders von den Öffentlich-Rechtlichen ist man hier enttäuscht.

Dabei ist die Kulisse viel zu spektakulär, um nicht von ihr zu berichten: Hunderte Traktoren direkt vor dem Reichstag, im Schnee. Zu jeder vollen Stunde ein Hupkonzert zwischen Reichstag, Paul-Löbe-Haus und Bundeskanzleramt. Sie wollen eigentlich nur, dass mal einer aus einem dieser Gebäude herauskommt und mit ihnen spricht. Ab und an passiere das auch, eine Staatssekräterin sei mal gekommen. Aber viel Zeit hatte sie nicht.

Die Lage der Bauern ist ernst, ernst ist gar kein Wort. Das neue „Aktionsprogramm Insektenschutz“ droht und soviel mehr. Unter städtischen Wunschträumen von Grundwasser- oder Insektenschutz soll die ohnehin schon mit am stärksten beschränkte Landwirtschaft Europas weiter beschränkt werden. Die Konsequenz: Auf 1,32 Millionen Hektar kann de facto kein landwirtschaftlicher Anbau mehr stattfinden, rund acht Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen würde so verschwinden. Niemand habe so Interesse daran, Insekten und die Natur zu schützen wie sie, die Bauern. Ohne Insekten funktioniert schließlich nichts.

Die meisten hier haben einen fast schon idealistischen Anspruch. Klar, wer macht diesen Job auch noch ohne eine Motivation abseits des Geldes. Wenn die Landwirtschaft hier kaputt gemacht wird, importieren wir eben aus dem Ausland. Wo es quasi gar keine Richtlinien gibt und man dafür die Regenwälder abholzt. Was in Berlin vor sich geht versteht hier keiner mehr.

Den Bauernverband gibt es noch. Betretenes Schweigen. Hier fühlt sich keiner mehr repräsentiert. Und die Landwirtschaftsministerin interessiert sich auch mehr für Umwelt-NGOs als für die Landwirtschaft.

Es schneit und eigentlich ist es zu kalt, zumindest für den üblichen linken Demo-Rummel. Die Bauern sind da härter im Nehmen, sie wärmen sich an Feuern, grillen und haben vier Fleecejacken übereinander angezogen – kein Scherz, ich habe nachgezählt. Aber selbst so und als hartgesottener Bauer dürfte es kein Zuckerschlecken sein. „Wenn das hier so durchgeht, brauchen wir gar nicht mehr zurückfahren“ sagt uns der Veranstaltungsleiter. Sie stehen vor dem Niedergang, viele vor dem Ruin. Deshalb verharren sie hier. Einige sollen Selbstmordgedanken haben.

Sie sind dennoch herzlich, sie freuen sich wenn einer kommt und fragt. Der Veranstaltungsleiter will einen jüngeren Kollegen und eine Kollegin in den Vordergrund ziehen, er habe genug geredet, er lächelt. Na gut sagen wir, aber ein paar Worte wollen wir auch von ihm hören (siehe oben).

Oft kämen hier Anwohner vorbei, winken und bringen Heißgetränke. Sie erhalten viel Zuspruch aus der Bevölkerung. Wir frieren ein wenig, schnell bietet man uns an in einen der Trecker zu steigen.

Einige Berliner Autofahrer sind genervt, sicherlich, aber die Anliegen der Landwirte könnten sie auch verstehen. Das sind ja genauso normale Leute wie sie. Aber man sieht leider keinen anderen Weg.

Ein Passant sprang auf einen Trecker, schlug die Scheiben ein und schrie „Mörder“, erzählt uns ein Zeuge. Andere möchten nichts sagen, nicht dass wir über diesen Vorfall schreiben. Man wolle nicht vom Thema ablenken. Wir halten es dennoch für wichtig: Es zeigt die Arroganz der sozialmoralischen Großstadtelite, wenn es um die Interessen der kleinen Leute und der ach so heiligen regionalen Betriebe geht. Und den tiefen Hass auf diejenigen, die unsere Lebensgrundlagen erwirtschaften.

Die Moltkebrücke zwischen Hauptbahnhof und Kanzleramt ist vereist, alles leer und weiß im Zentrum der Republik. Auf der Spree schwimmen Eisschollen. Nur die Bauern bleiben. Wo sollen sie auch hingehen.