Geht die Herrschaftsklasse in Deutschland und Österreich in die eigene Falle?

In Österreich drängen immer mehr Wortführer der Herrschaftsklasse darauf, den Lockdown für Nicht-Geimpfte auf alle auszudehnen. Die Schwarzen tun das in der fast schon verzweifelten Hoffnung, dann vor Weihnachten wieder aufsperren und so die Weihnachts- und Neujahrssaison im Wintertourismus retten zu können. Ein Tourismusfunktionär sagte mir, du weißt doch, der Schnee kommt sowieso später, dann passt alles. Dass das einer Lotterie gliche, wollte er nicht hören.

Die Grünen und Roten sind polit-religiös immer für Zwang statt Freiheit. Und so könnte die österreichische Herrschaftsklasse unbewusst noch kurz vor dem Zuschnappen der selbst gestellten Falle derselben entgehen. Denn was würde sie sonst in einem Monat oder sechs Wochen dem Volk sagen, warum die sogenannte Inzidenz trotz des Hausarrests für Nicht-Geimpfte weiter stieg?

In Deutschland hingegen ist die Wahrscheinlichkeit bei den aktuellen Absichten der Herrschaftsklasse groß, dass sie in die eigene Falle geht, weil ihr die Strafaktion gegen Nicht-Geimpfte so wichtig ist, dass sie diese gegen alle Vernunft fortsetzen will – und dann vor Weihnachten die unfrohe Botschaft nicht wird unterdrücken können: Nicht-Geimpfte vom öffentlichen Leben auszuschließen, hat die Ausbreitung von Corona nicht beeinflusst.