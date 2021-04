Blackbox KW 16 – Die perfekte Welle?

Schwarz auf weiß, vom Faktenchecker geprüft und sogar mit Amtsstempel versehen, steht es geschrieben: Im März sind „deutlich weniger Menschen in Deutschland gestorben als in den Vorjahren“. „Elf Prozent weniger als im März-Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020“. Und „im gesamten ersten Quartal 2021 gingen die Todeszahlen um zwei Prozent zurück“. Niemand war darüber so erschreckt wie das Statistische Bundesamt. Vielleicht, mutmaßten die Hobbyvirologen der Behörde, liegt der auffällige Rückgang der Todeszahlen „an der äußerst schwachen Grippewelle im Winter“. Oder Corona ist die neue Grippe, Stupid!

♦ Erstaunlich, was man alles nicht weiß. Wer sich wann wo angesteckt hat etwa. Und aufgrund fehlender Obduktionen, wer woran genau gestorben ist. Stattdessen treiben die regierungsseitig beförderten Ängste skurrile Blüten. Alleine im Auto sitzende Maskierte und Jogger mit Mundnasenschutz im Gesicht bekennen sich zum „Team Vorsicht“ ohne zu merken, dass sie stattdessen im „Team Ich-bin-ganz-schön-blöd“ mitlaufen.

♦ Trotzdem predigt Angela Merkel, die dritte Corona-Welle „ist vielleicht die härteste“. Das hat natürlich mit den Horoskopen von Dr. Drosten oder Dr. Lauterbach zu tun, aber auch mit der schlichten Erkenntnis, dass sich eine Herrscherin von Inzidenzen-Gnaden, nach Inkrafttreten eines entsprechenden Seuchen-Gesetzes, deutlich leichter tut mit aller Widerspenstigen Zähmung.

♦ Noch hält sich hartnäckig der Glaube, im September mache La Merkel Platz für Laschet, Söder, Baerbock oder Habeck. (Nein, Olaf, Du nicht, eher steigt der Meeresspiegel, wie von den Grünen vorhergesagt.)

♦ Ja, Herrgottsakrament! Kaum sagt Söder endlich, dass er will, da sagt das CDU-Präsidium, ach, lass mal. Dummerweise aber hatte der Franke die einmütige Akklamation durch das CDU-Konklave als Voraussetzung seiner Kandidatur genannt, „andernfalls wolle er sich einordnen und ohne Groll mit Laschet zusammenarbeiten“.

Nun aber fühlt er sich an den „Beschluss in Hinterzimmern“ nicht mehr gebunden.

Da weiß die CDU, was sie in Zukunft zu erwarten hat.

♦ So zeigen die Union-Studios nun den Kampf der Häuptlinge Wirdsonix (Namensgebung: „Spiegel“) & Krummetrix. Wobei eine lüsterne Presse darauf setzt, dass eine Regierungspaarung Söder-Baerbock die Auflagen beflügeln und die Kommentatoren enthusiasmieren könnte. Würde Annalena Söders neue Dorothee? Oder fliegt das Regierungsgeschirr durch den Sitzungssaal?

♦ Markus Söder, der Hoppladihopp aus Franken, setzt ganz auf das Volk, le peuple, diesen launigen Gesellen. Aber auch ohne ihn als Matador steigt die Union bereits wieder in der Demoskopen-Gunst – und die Grünen verlieren.

♦ Da muss man wohl dankbar sein, dass sich Katrin Göring-Eckardt zum Ausgangssperre-Gesetz zu Wort gemeldet hat. Denn wo sich Merkel und ihre Coronazauber-Ministranten auf die willkürliche 100 festgelegt hatten, fordert die grüne Expertin für Buße und Gottestrafen die „Corona-Notbremse“ schon ab Inzidenzen von 50 oder 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

♦ FDP-Lindner, aus dem Dornröschenschlaf erwacht, will gegen das Merkel-Gesetz klagen, wenn er in Zukunft nicht mehr „alleine nach 21 Uhr vor die Tür zum Abendspaziergang“ treten könne. Oder zu zweit? Wäre 22 Uhr okay? Und warum?

♦ Lediglich ein paar „Rangeleien“ konnten wohlwollende Medien melden, „weitgehend friedlich demonstrierende Teilnehmer(Klack)innen“ und höchstens „etwa 100 Gewaltbereite“, die in Berlin gegen eine einstimmige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aufmarschierten. Erst in den sozialen Medien wurden die menschlichen Schicksale hinter dem Urteilsspruch zum „Mietendeckel“ deutlich. Ein „Zeit“-Redakteur jammerte, seine Miete sei durch den Mietendeckel „von 20 € pro Quadratmeter auf 9 € gefallen. Jetzt ist wieder Wildwest“. Eine SPD-Politikerin klagte, nun müsse sie sich wohl von ihrer „zauberhaften Wohnung in Berlin“ (Zweitwohnung!) trennen. Aber gemach! Noch sind die Privilegien nicht dauerhaft verloren. Das Gericht sagte nur, Berlin hätte das Gesetz nicht erlassen dürfen, der Bund hingegen schon. Noch ist Zeit für Rotrotgrün. Der „Zeit“-Redakteur muss halt noch fleißiger schreiben und die SPD-Dame muss sich mal richtig anstrengen.

♦ Man kann den jungen Leuten auch keinen Vorwurf machen. Sie haben eben nie im Geschichtsunterricht gelernt, dass da, wo die roten Fahnen wehen, immer zweierlei passiert: Erst mal werden die Mieten ganz billig. Dann verfallen die Gebäude. Oder da, wo noch das Recht gilt, wird der Mietpreisdeckel rückgängig gemacht und alle müssen nachzahlen.

♦ Wo bleibt das Positive? Na hier! Dr. Angela Merkel hat sich mit AstraZeneca impfen lassen. Wobei ihr das allerdings kaum helfen wird: In einem Altenheim in Leichlingen wurden 17 Personen positiv getestet – obwohl die meisten von ihnen bereits zweifach geimpft waren. Na, Hauptsache, das Zeug kommt weg, wurde ja schließlich teuer genug angeschafft.

♦ Vielleicht sollten wir es gar nicht an die große Glocke hängen, um Merkels heilige Inzidenzen-Welt nicht zu stören, aber für den, der den Corona-Teufel fürchtet wie der Transsilvanier den Dracula, hätten wir das passende Knoblauch. Psst. Blaues Hufeisen kauft Budesonid. Das Asthma-Spray heile wirklich an Covid Erkrankte (nicht Infizierte), legt nun auch eine Studie der Oxford-Universität nahe. Das deutsche „Ärzteblatt“ berichtete bereits Anfang Februar, Budesonid habe die Häufigkeit von schweren Krankheitsverläufen um 90 % gesenkt.

♦ Sie kennen doch dieses Bitcoin. Der grüne Sven Giegold schimpfte da ganz zu Recht: „Seit Jahren werden digitale Währungen wie Bitcoin im großen Stil für illegale Zwecke genutzt.“ Regulieren will er, eindämmen, dagegen vorgehen. Beziehungsweise, er wollte. Denn seit Bitcoin genutzt wurde, um den Grünen eine Mio. (1.000.000 €) als Spende zukommen zu lassen, war der Beitrag plötzlich verschwunden. Da hätte es die Autoindustrie, die Milliarden in umweltfreundliche Technologien investiert, vielleicht deutlich billiger haben können …

♦ An der Grablegung des Prinzen Philip ließ sich sehr schön die Diversität unserer Medienlandschaft ansehen. Nachdem man vorher ausführlich übertragen hatte, mochte man beim ZDF nicht auf die vorwurfsvolle Frage verzichten, ob der Pomp nötig sei, wo doch dieses Corona …. RTL hingegen gab sich volksnah wie Markus Söder. „Kommen sich Harry und William näher? Stimmen Sie ab …“

Lesen Sie Stephan Paetow auch auf

https://www.spaet-nachrichten.de/