Liebe Frau Dreyer, als Ministerpräsidentin empfehlen Sie der Polizei , sich zurückzuhalten, wenn die unzufriedene Partyszene wieder mal in einer Innenstadt loslegt. „Es ist wichtig, dass die Polizei in solchen Fällen präsent ist, und sie sollte den Weg der Deeskalation gehen“, sagten Sie der Funke Mediengruppe. „Es geht ja vor allem um eine Gruppe von Menschen, die unzufrieden sind, weil sie wegen Corona nicht feiern können. Da hat sich Frust angestaut und auch Hass auf Behörden und die sogenannte Obrigkeit.“

Die Unzufriedenheit von Kevin, Malte und den durchreisenden dänischen Touristen wegen fehlenden Feiermöglichkeiten ist natürlich ein ernstes Problem. Und wer wüsste es nicht: wenn sich Hass auf Behörden durch Flaschenwürfe oder Plünderungen äußert, ist Zurückhaltung die erste Polizeipflicht. Etwas anderes könnte nämlich zusätzlich zu dem Hass auch noch Verärgerung erzeugen.

Es erschließt sich nur nicht ganz, warum die Polizei Ihrer Meinung nach überhaupt präsent sein soll. Weil die Unzufriedenen sonst gar nicht wüssten, in welche Richtung sie die Flaschen werfen sollen?

Trotzdem finde ich Ihre Anregung interessant, Frau Dreyer, möchte aber darauf hinweisen, dass Sie Ihre persönliche Glaubwürdigkeit durch einfache Maßnahmen noch steigern können.

1. Empfehlen Sie Ihrem Personenschutz, sich in Personenschutzangelegenheiten zurückzuhalten. Gegen die SPD und möglicherweise Sie selbst, also die Obrigkeit in Rheinland-Pfalz, hat sich viel Frust angestaut. Da gilt es zu deeskalieren und einen Eierwurf nicht persönlich zu nehmen, sondern strukturell.

2. Empfehlen Sie Ihren Fahrern Zurückhaltung, am besten im Home Office. Nutzen Sie konsequent öffentliche Verkehrsmittel, auch und gerade am späten Abend. Sie werden überrascht sein, wie Sie dadurch alte Sehgewohnheiten bei sich aufbrechen.

3. Bei direktem Kontakt („Politiker zum Anfassen“) nicht vergessen: Schutzmaske aufsetzen.