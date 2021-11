Nach Impf-Aussagen: Die eigene Partei fällt über Sahra Wagenknecht her

Sahra Wagenknechts jüngster Auftritt in der Talkshow von Anne Will hat einen Sturm der Entrüstung in ihrer eigenen Partei der Linken gegen sie ausgelöst. Die Spitzenkandidatin der Linken in Nordrhein-Westfalen sagte in der Sendung, man solle das Impfen nicht zu einem „Akt der Solidarität mit anderen aufblasen“. Und: „Wer sich impfen lässt, der schützt in erster Linie sich selbst“. Sie wies dagegen auf den Abbau von Kapazitäten im Gesundheitswesen und die Arbeitsbedingungen in der Pflege hin. „Auch wer geimpft ist, kann andere anstecken“, so Wagenknecht.

Weiterhin werbe ich nachdrücklich dafür, sich gegen

COVID-19

impfen zu lassen, auch aus Gründen der Solidarität.“ Die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow sagte, die Haltung der Linken sei in der Frage sehr klar. Es gebe die Beschlusslage, dass Impfkampagnen unterstützt würden. „Sahra Wagenknecht ist Bundestagabgeordnete und hat keine führende Rolle oder keine demokratisch legitimierte Rolle im Bundesverband“, sagte Hennig-Wellsow. Das Impfen abzulehnen, sei nicht „banal“.

Ein Satz der Parteichefin lässt tief blicken: „Ich kann und werde Sahra Wagenknecht nicht mehr erklären."

Twitter-Follower:

und Bartsch 79.325.)

Die Spitze ihrer Partei ging sofort auf Distanz zu ihrer Genossin. Dietmar Bartsch twitterte umgehend:

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler echauffierte sich öffentlich und sagte über Wagenknecht: „Sie hält nichts von Verantwortung und verfolgt weiter die gescheiterte Strategie, nach rechts gedriftete Menschen dadurch zurückgewinnen zu wollen, dass man ihnen nach dem Mund redet.“ Linken-Bundesvorstandsmitglied Katrin Lompscher twittert, Wagenknecht spreche nicht im Namen der Partei und fügt hinzu: „Das gilt ausdrücklich nicht nur für das Thema dieser Sendung. #over“. Linken-Politiker Luigi Pantisano findet: „Ist auch hier wieder typisch zu sehen wie AfD-Rassisten, Querdender und anderes rechtes Pack ihr zujubelt. Während Wagenknecht bei AnneWill sitzt, kämpfen Pflegekräfte um das Leben vieler ungeimpfer Covid19 Patienten.“

Auch bei den Grünen herrscht öffentliche Empörung. Bundestagsabgeordnete Paula Piechotta sagt: „Wagenknecht verbreitet weiterhin aktiv Impf-Mythen, maßt sich Impfempfehlungen an und ist eine Gefährdung für unser aller Gesundheit.“

Alle diejenigen, die sich nicht von Wagenknecht distanzierten, würden sich „mitschuldig“ machen.