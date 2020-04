USA: 6,65 Millionen neue Arbeitslose in nur einer Woche

In der Coronavirus-Krise steigen die Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA auf historisch einmalige Höchstwerte. Allein in der vergangenen Woche (bis zum 28. März) haben sich 6,65 Millionen Menschen in den USA neu arbeitslos gemeldet. Das teilte das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mit.

Diese Zahl liegt weit über jedem historischen Vergleichswert. In der Woche zuvor hatten sich „nur“ 3,3 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Auch das war schon ein Mehrfaches des bisherigen Rekords von 1982 mit 695000. In den Wochen und Monaten vor der Corona-Krise lag die Zahl meist unter 100 000.

Man muss nicht Konjunkturforscher sein, um zu erkennen, dass diese dramatischen Zahlen einen ebenso dramatischen Konjunktureinbruch in der größten Volkswirtschaft der Welt bezeugen. Da es in den USA im Gegensatz zu Deutschland und anderen westlichen Ländern so gut wie keinen Kündigungsschutz für Arbeitnehmer und weniger staatliche Überbrückungsmaßnahmen wie das Kurzarbeitergeld in Deutschland gibt, schlagen Konjunktureinbrüche dort ungebremst auf den Arbeitsmarkt durch. Die neu eingeführte Möglichkeit für Arbeitgeber, ihre Beschäftigten für bis zu vier Monate zu beurlauben, während sie vom Staat bezahlt werden, schlugen offenbar noch nicht durch.

Etwa zwei Drittel der rund 330 Millionen Amerikaner unterliegen nun von Bundesstaaten verhängten Ausgangsbeschränkungen. Viele Geschäfte sind geschlossen, Restaurants und Hotels bleiben leer, zahllose Reisen wurden abgesagt.

Wenn die Entwicklung in den kommenden Wochen so weitergeht, könnten bis Ende April bis zu 20 Millionen Menschen in den USA arbeitslos sein, das wäre eine Quote von rund 15 Prozent. “Wir sind dem Virus ausgeliefert“, sagte der frühere Chefökonom des Arbeitsministeriums William Rodgers der Zeitung Guardian. Er geht davon aus, dass die amerikaweite Arbeitslosenrate schon jetzt bei etwa 17 Prozent liegt – nach nur 3,5 Prozent im Februar. Für schwarze Amerikaner läge die Quote vermutlich bei rund 19 Prozent. In den Krisen zu Anfang der 1980er Jahre und nach 2008 überstieg sie nicht die Marke von 10 Prozent. Nur in den 1930er Jahren während der „großen Depression“ der Weltwirtschaftskrise lag sie rund zehn Jahre lang über 10 und in der Spitze bei fast 25 Prozent.

Die Trump-Regierung hat allerdings die traditionell geringen Leistungen der amerikanischen Arbeitslosenversicherung massiv ausgebaut. Jeder Arbeitslose bekommt zusätzlich zur regulären Unterstützung wöchentlich noch 600 Dollar im Rahmen des Krisenpakets dazu. Zum Anstieg der Zahlen trägt auch bei, dass sich mittlerweile auch Freiberufler und Selbständige arbeitslos melden und Hilfe beanspruchen können.