Tichys Einblick 08-2021: Merkels bittere Bilanz

Themen der aktuellen Ausgabe:

Titel: Merkel – Eine bittere Bilanz



Noch nie wurde Deutschland so schlecht regiert wie am Ende der Ära Merkel. Dilettantismus als Staatsdoktrin. Und noch nie klopfte sich die politische Klasse so selbstzufrieden auf die Schulter. Neowilhelminischer Größenwahn in einem absteigenden Land

Weitere Themen:

Politik

Gespensterjagd bei der Polizei – Das Spezialeinsatzkommando der Frankfurter Polizei wurde wegen angeblicher rechtsextremer Umtriebe aufgelöst. Die CDU nimmt den Schaden für die öffentliche Sicherheit in Kauf

Spielball Rente – Die Politik hofft, mit dem Affenspiel durchzukommen: nix sehen, nix hören, nix sagen. Dabei muss man kein Mathematiker sein, um zu der Erkenntnis zu gelangen: So geht es nicht weiter

Im Namen der Wissenschaft – Für Ethikprofessor Christoph Lütge ist die „im Namen der Wissenschaft“ praktizierte Corona-Politik unverhältnismäßig und freiheitsgefährdend

