TE-Wahlwette: Wie entscheiden die Wähler in Sachsen-Anhalt?

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die CDU deutliche Verluste zu erwarten. Das verbindet die Landes-CDU mit den Aussichten der Bundes-CDU und der CSU. Die Besonderheit ist allerdings der größte Konkurrent um die Spitzenposition: Das ist in Sachsen-Anhalt die AfD. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut INSA-Consulere zufolge ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD zu erwarten.

Die CDU unter Ministerpräsident Reiner Haseloff klammert sich an die Hoffnung, doch wieder stärkste Partei zu bleiben – und wird dann wohl mindestens, wie schon bisher, zwei, wahrscheinlich sogar drei Koalitionspartner finden müssen, da CDU, SPD, Grüne und Linke sich selbst geschworen haben, mit der AfD auf keinen Fall zu koalieren oder sich von ihr dulden zu lassen. Wenn die Wahl so ausginge, wie die Umfrage von INSA vom 29. April (CDU: 26, AfD: 24, Linke: 13, Grüne: 12, SPD: 10, FDP: 6), müsste Haseloff voraussichtlich SPD, Grüne und FDP zu einer Viererkoalition zusammenbringen.

Selbst wenn die AfD tatsächlich stärkste Partei werden sollte, müsste sie also auch als solche in die Opposition. Falls die FDP erneut knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert, wäre es sogar denkbar, dass CDU und AfD als die beiden stärksten Parteien gemeinsam in die Opposition gehen müssen – gegen eine dunkelrot-rot-grüne Koalition, die womöglich noch nicht einmal 40 Prozent der Wählerstimmen repräsentierte. Das wäre ein absolutes Novum in der deutschen Parlamentsgeschichte.

Diese Landtagswahl jedenfalls hat das Potential, über Sachsen-Anhalt hinaus für politische Erschütterung zu sorgen. Und genau diese Aussicht könnte für manche Wähler durchaus motivierend sein.

Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016 CDU AfD Linke SPD Grüne FDP SONST. 2016 29,8 % 24,3 % 16,3 % 10,6 % 5,2 % 4,9 % 8,9 % 2011 32,5 % – 23,7 % 21,5 % 7,1 % 3,8 % 11,4 % +/- -2,7 +24,3 -7,4 -10,9 -1,9 +1,1 -2,5

Die Wahlforscher bemühen sich, im Endspurt die Wahlabsichten einzufangen. TE hat bereits mehrfach Wahlwetten durchgeführt, die dem tatsächlichen Ergebnis sehr nahe kamen. Denn die neutrale Erwartung derjenigen, die wetten und damit gewinnen wollen, kann zuverlässiger sein als Antworten auf anrufende Interviewer. Womöglich trauen sich immer weniger Bürger, ihre tatsächliche Meinung zu äußern. Wetten aber geht immer. Ihre Wetten nehmen wir ab sofort entgegen. Unsere Buchmacher öffnen ihre Schalter. Wer über alle genannten Parteien hinweg am nächsten an den Ergebnissen landet, gewinnt.

Annahmeschluss ist der Wahlsonntag (06.06.2021) um 17:35 Uhr. Das Wettergebnis wird bis einschließlich Montag, den 07.06.2021, veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

