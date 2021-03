TE-Livesendung zum Wahlsonntag – morgen bitte einschalten!

Warum ist man bei aktuellen Berichterstattungen zu Wahlen immer ein Stück weit auf die Öffentlich-Rechtlichen angewiesen? Die vorgefertigten Erklärungen für die Ergebnisse abgeben, bei denen am Ende die Schuld immer bei „den Rechten“ liegt, und Koalitionsrechner nur politisch gewollte Bündnisse zeigen.

Wir möchten unseren Lesern eine echte Alternative bieten, daher wird TE am morgigen Sonntag zu den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg einen Livestream machen – in Bild und Ton, mit allem was dazu gehört. Unsere junge Redaktion sendet aus Berlin neben aktuellen Nachrichten auch Analysen und Gespräche. U.a. Hans-Georg Maaßen, Thilo Sarrazin, INSA-Chef Hermann Binkert, Tomas Spahn, Roland Springer, Rainer Zitelmann, Georg Gafron und natürlich Roland Tichy werden zugeschaltet sein.

Wir werden die Ergebnisse im Kontext der politischen Entscheidungen der letzten Wochen beleuchten. Welche Auswirkungen haben Ewig-Lockdown, Impf- und Testdesaster? Hat die Entscheidung der Verfassungsschutzes die AfD zu beobachten so kurz vor der Wahl etwas verändert? Was bedeutet das für unser Parteiensystem, wohin strebt Deutschland? Diese Frage werden wir beleuchten, so wie Sie es von uns gewohnt sind: Meinungsstark und ungeschönt, aktuell und auf den Punkt.

Wir starten um 17:30, schalten Sie einfach hier auf der Seite ein – kostenlos und unkompliziert. Wir freuen uns auf Sie!