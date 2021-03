TE-Wahlwette: Wie entscheiden die Wähler in Rheinland-Pfalz?

Noch halten sich ihre führenden Köpfe an der Illusion fest: Die CDU bleibt die Stärkste unter den schwachen Parteien und gegen sie kann niemand regieren. Das gilt derzeit gerade noch im Bund, aber bei den aktuellen Landtagswahlen ist es ein Irrglaube. In Baden-Württemberg könnten am kommenden Sonntag die Grünen so stark werden, dass ein kleiner Partner wie die FDP zum Regieren reicht. Dann wer die CDU nicht einmalJuniorpartner. In Rheinland-Pfalz wird die CDU erneut nicht gebraucht zur Regierungsbildung; das ist das Land, aus dem heraus Helmut Kohl Kanzler wurde. Vielleicht muss eine weiter geschwächte CDU die Rolle des Junior-Partners der ebenfalls geschwächten SPD spielen; auch keine Glanzrolle.

Denn in beiden Ländern hat die CDU nach derzeitigem Wissensstand keine Chance, den Regierungschef zu stellen. Schon bisher war die Rolle der CDU in ihrem früheren Stammland geschwächt:

Endgültiges Landesergebnis der Landtagswahl 2016 SPD CDU GRÜNE FDP LINKE AfD Sonst. 2016 36,2 % 31,8 % 5,3 % 6,2 % 2,8 % 12,6 % 4,9 % 2011 35,7 % 35,2 % 15,4 % 4,2 % 3,0 % 0,0 % 6,4 % +/- +0,5 -3,4 -10,1 +2,0 -0,2 +12,6 -1,5

Und es kommt vermutlich noch schlimmer.

Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen stellen in der ersten März-Woche fest: In Helmut Kohls Rheinland-Pfalz fällt die CDU jetzt auf nur noch 29 Prozent und in Erwin Teufels Baden-Württemberg auf dürftige 24 Prozent. Das sind Umfrageverluste von sieben bis acht Prozentpunkten innerhalb eines knappen Jahres.

Die jüngsten Umfragen von INSA geben SPD und CDU in Rheinland-Pfalz gleichermaßen nur rund 30 Prozent; damit würde die regierende SPD mit 6 Prozentpunkten Verlust hart abgestraft. Aber auch die CDU verliert. Zusammen mit den annähernd sich verdoppelten Grünen und dem Einzug der FPD könnte Manuela Dreyer (SPD) ihr Amt mit Müh und Not verteidigen – und die SPD würde ihre längst historische Talfahrt fortsetzen. Aber 30 Prozent sind auch für die CDU ein schlechtes Ergebnis. Damit steht Deutschland an der Schwelle zum politischen Machtwechsel. CDU und SPD verlieren ihre Gestaltungskraft. Kein Wunder, dass jetzt mit den allerhärtesten Bandagen gekämpft wird.

