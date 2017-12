Sonia Mikich verunglimpft Sebastian Kurz

Sonia Mikich, Chefredakteurin des WDR, hat für eine Woche den Twitter-Account der Tagesthemen übernommen. Das Konzept, dem Account „neues Leben einzuhauchen“, indem man diesen abwechselnd von verschiedenen Redakteuren der Öffentlich Rechtlichen übernehmen lässt, wird seit wenigen Monaten realisiert (dazu Dr. Kai Gniffke am 20.09.2017 im Tagesthemen-Blog).

Sonia Mikich ist nun diese Woche am Start – und scheut als Vertreterin eines Öffentlich Rechtlichen Senders nicht davor zurück, den offiziellen Account für eine Verunglimpfung des zukünftigen österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz zu nutzen, indem sie rhetorisch fragt, warum dieser wie ein „Pimpf“ (wer’s nicht weiß: das seinerzeitige Wort für ein Jung-Mitglied der HJ: Hitlerjugend) aussähe. Hierzu zitiert sie einen Tweet eines anderen Twitterers mit der Aussage: „Kanzler und Vizekanzler stellen sich vor.“

Der WDR hat einen Justitiar. Er wird wissen, welche Rubriken im Netzwerkdurchsetzungsformular von Twitter für Frau Mikich auszufüllen sind.

Warum sieht der da vorne wie ein Pimpf aus? https://t.co/zwPa8jqyoX — tagesthemen (@tagesthemen) December 17, 2017

Nachtrag

Ca. fünf Stunden nach dem Tweet s.o. und der massiven Kritik daran, twittert Mikich:

Oh je, ich merke: Ironie funktioniert garnicht. Darum tut es mir leid, wenn jemand jetzt beleidigt ist. Kein Nazivergleich gemeint. Gleichzeitig verzeihe ich auch alle Beleidigungen gegen eigene Person, Journalismus, Merkel, Tagesthemen, die ich gelesen habe. — tagesthemen (@tagesthemen) December 17, 2017

Ironie? Wir gehen davon aus, dass Frau Mikich als politischer Journalistin und ehemaliger Marxistin die Bedeutungen des Wortes Pimpf seit langem bestens vertraut sind. Ihr wird auch bekannt sein, dass in der Sexismusdiskussion ihre Gleichgesinnten den Grundsatz vertreten: Es kommt nicht darauf an, was der Absender meint, sondern was die Empfänger verstehen (könnten).

Screenprints: twitter/tagesthemen

Im Nachgang: