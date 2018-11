Schweizer Regierung stimmt dem UN-Migrationspakt vorläufig nicht zu

Mit dem Aufbegehren gegen den UN-Migrationspakt in Parteien, Parlament und Öffentlichkeit hatte die Berner Diplomatie, deren Wege zur UN nach Genf besonders kurz sind, nicht gerechnet. Darin gleicht sich die Geheimdiplomatie Bern und Berlin. Jedenfalls stimmt die Schweiz im Dezember in Marrakesch dem UN-Migrationspakt erst mal nicht zu. Bei den Eidgenossen hat das Volk doch noch was zu sagen.

Nicht dabei sind im politischen Westen: Australien, USA, Israel, Österreich, Ungarn, Polen, Tschechien, Bulgarien und Estland.