Deutschlands Rettungsaktion in Kabul offenbart erneutes Versagen

„Wir alle haben die Lage falsch eingeschätzt“, sagte Heiko Maas (SPD) am Montag. Das gelte „für die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft“. Wie katastrophal muss die Bundesregierung und deren Geheimdienst unterrichtet sein, dass diese riesige Fehleinschätzung tatsächlich passieren konnte?

Die Ereignisse rund um den Evakuierungseinsatz in Afghanistan kommen einem einzigen großen Versagen der Regierung gleich! Sie rechnete anscheinend überhaupt nicht damit, dass die Taliban jede Minute den Flughafen von außen kontrollieren können. Mittlerweile ist es nahezu unmöglich geworden, dass afghanische Ortskräfte, die für den Westen arbeiteten, aufs Gelände des Flughafens gelangen – es wird auf sie geschossen! Erst jetzt erhalten deutsche Staatsbürger E-Mails, in denen steht, sie sollen umgehend zum Flughafen kommen. Wieso konnte das Auswärtige Amt dies nicht einen Tag vorher tun? Stattdessen konnten nur sieben Menschen bisher gerettet werden, und zwar nur weil sie sich auf dem Gelände befanden.

Maas dachte mit Drohung der Geldstreichung verhindert er das Kalifat

Bundesaußenminister Heiko Maas ist wohl der größte Versager in dieser Geschichte rund um den Taliban-Einmarsch in Kabul. Er warnte die Islamisten letzte Woche noch via ZDF-Morgenmagazin davor, in Afghanistan ein Kalifat zu errichten und drohte damit, deutsche Entwicklungshilfezahlungen (rund 430 Millionen Euro pro Jahr) einzustellen. Wäre die Situation nicht todernst, könnte man laut lachen. Wieso sollten die islamistischen Taliban sich von einem Heiko Maas bedrohen und erpressen lassen? Was interessiert schon die mittelalterlichen Taliban Geld für Entwicklungshilfe? Als ob sie wegen eines Heiko Maas ihren Traum vom Kalifat aufgeben.

Maas wollte offenbar vorerst den Ortskräften kein Visum geben

Man kommt aus dem Staunen über die Worte und das Handeln des Außenministers nicht mehr heraus. Allen ernstes behauptete Maas, dass die Taliban auf diese Unterstützung angewiesen seien. Wie wenig Expertise besitzt dieser SPD-Politiker in seinem Amt? Die Taliban belegen den 2. Platz auf der Liste der reichsten Terrororganisationen! Ihre Einnahmen pro Jahr werden von „Forbes“ auf 800 Millionen US-Dollar geschätzt. Es könnten aber auch über eine Milliarde sein. Dies ist das doppelte an deutschen Entwicklungsgeldern – welche die Taliban überhaupt nicht benötigen. Dachte Heiko Maas wirklich, dass er mit dieser lächerlichen Drohung das Kalifat in Afghanistan verhindern kann?

In dem ZDF-Interview ging Heiko Maas davon aus, nur die Menschen zurück zu holen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben (2500 Menschen, davon sind 1900 bereits in Deutschland). Die Moderatorin musste erst nachhaken, wie viele Ortskräfte denn insgesamt geholt werden müssten. „Mal unabhängig davon, wie das gehen soll…“, sagte Maas und verriet damit zugleich, dass dies wohl niemals das Vorhaben der Regierung war, sowie dass komplette Ahnungslosigkeit über solch eine große Rückholaktion herrscht. „Das müssten mehrere 10.000 Menschen sein“, entgegnete er dann. Die deutsche Regierung und ihr Außenminister dachten, die gesamten afghanischen Ortskräfte wie NGO-Mitarbeiter könnten in Afghanistan ihre Arbeit ungestört fortführen – sie allesamt zurückzuholen war also bis mindestens zu diesem Zeitpunkt, dem 12. August, nie geplant!

Diese komplette Fehleinschätzung des Außenministers, dass die Taliban in wenigen Wochen nicht „das Zepter in Afghanistan in der Hand haben“ werden und somit zehntausende Menschen nicht gerettet werden müssen, hat jetzt weitreichende Folgen. Zwar will der SPD-Politiker den anderen Ortskräften wie NGO-Mitarbeitern und Frauenrechtlerinnenjetzt ein Visum und eine Aufenthaltsgenehmigung erteilen, doch dies kommt zu spät. Und das obwohl die Deutsche Botschaft Afghanistans dringende Warnungen einer schnell verschlechterten Lage nach Berlin gegeben hatte!

Um davon etwas mitzukriegen, musste man nur afghanische Journalisten auf Twitter verfolgen, die in Zeitlupe darüber berichteten, welche Städte und Provinzen Stunde für Stunde von den Taliban eingenommen worden waren. Bereits am 12. August, jenem Tag, an dem Heiko Maas zuversichtlich im besagten ZDF-Interview saß, brach bereits große Panik in Herat, der zweitgrößten Stadt Afghanistans, aus, weil die Islamisten diese eroberten. Die Taliban erschossen dort innerhalb einer halben Stunde unzählige Zivilisten. Und am selben Tag marschierten die Taliban bereits in Kandahar ein, der drittgrößten Stadt. Man musste wirklich kein Geheimdienstbeamter sein, um diese Dynamik bereits am 12. August erkennen zu können!

Das absolute Versagen und die Folgen

„Wir werden nicht riskieren, dass andere Leute den Taliban in die Hände fallen“, sagte Maas der Bild am Sonntag, „wir sind für alle Szenarien vorbereitet“. Auch diese angebliche Vorbereitung entpuppt sich als einziges Versagen. Auf was die deutsche Regierung, aber auch nicht die US-Regierung, nicht vorbereitet war: dass die islamistischen Taliban den Flughafen Kabul umzingeln würden. Man muss kein Experte sein, um vorherzusehen, dass die Taliban als nächstes versuchen werden, den Flughafen selbst zu kontrollieren – wieso sollten sie ihn dem Westen noch überlassen?

Islamisten wollen nicht nur die vollständige Kontrolle erlangen, sondern auch Rache nehmen an Afghanen, die für den Westen arbeiteten. Doch der Westen war auf dieses Szenario nicht vorbereitet, die 5.000 US-Soldaten auf dem Gelände des Flughafens waren nur damit beschäftigt, die in Angst versetzte Menschen-Masse von der Stürmung von Flugzeugen abzuhalten – anstatt den Flughafen auch von außen zu sichern. Die Taliban errichteten sodann einen Ring mit Kontrollstellen um den gesamten Flughafen Kabuls herum. Sie verbieten seitdem Afghanen den Zutritt zum Flughafen. Dies macht nun die deutsche Evakuierung von afghanischen Hilfskräften nahezu unmöglich. Die Islamisten schießen gezielt auf Afghanen, die versuchen in irgendeiner weise auf das Gelände zu gelangen.

Nur sieben Menschen evakuiert!

Gestern landete erst um 22:01 Uhr nach stundenlangen Warterunden aufgrund des dortigen Chaos der erste deutsche Airbus in Kabul. Doch nur sieben Menschen wurden in diese Maschine gesetzt und evakuiert. Aufgrund von Sicherheitsvorgaben hätte das Flugzeug den Flughafen nach kurzer Zeit verlassen müssen. Wegen der chaotischen Zustände sei es in der Nacht nicht gewährleistet gewesen, dass Personen ohne Schutz der Bundeswehr Zugang zum Flughafen erhalten würden. Aufgrund der gerade abends und nachts äußerst gefährlichen Lage auf den Zufahrtswegen zum Flughafen wäre es ein untragbares Risiko für Leib und Leben der Menschen vor Ort gewesen, die zu Evakuierenden vor Erteilung der Landeerlaubnis und vor Sicherung des Zugangs durch Bundeswehrkräfte aufzurufen, sich zum Flughafen zu begeben.

Werden nur deutsche Staatsbürger gezielt informiert?

Die sieben Menschen konnten nur aus Kabul geflogen werden, weil diese sich bereits am Flughafen befanden! Die deutsche Regierung hat zuvor nicht die Ortskräfte zum Flughafen gelotst – dies hätte bereits morgens passieren müssen und man hätte besonders die Zeit nutzen können, in welcher die Flieger über dem Flughafen warten mussten! Nach derzeitigem Stand lassen die Taliban durch ihre in nur wenigen Stunden errichtete Kontrollzone nur Ausländer auf das Gelände. Diese Lage kann sich jedoch auch jederzeit ändern. Keiner weiß, wie lange dies noch so bleibt. Fakt ist: Es war abzusehen, dass die Taliban solch eine Kontrollzone einrichtet. Man hätte den Islamisten zuvorkommen und die Staatsbürger und die Ortskräfte längst zum Flughafen lotsen müssen. Zudem wäre es nicht unmöglich gewesen, dass einer der NATO-Staaten eine Truppe einfliegen lässt, die den Flughafen von außen sichert.

Erst in der Nacht wurde ein Rundschreiben nur an deutsche Staatsbürger geschickt, das der Bild vorliegt. In der Mail werden die Staatsbürger aufgefordert, sich umgehend zum Flughafen zu begeben. Wieso ist das Auswärtige Amt jetzt erst in der Lage, solch ein Schreiben rauszuschicken – und nicht schon einen Tag vorher? In der Mail heißt es außerdem, dass es im Einzelfall sicherer sein kann „in der häuslichen Umgebung zu verbleiben und nach Beruhigung der allgemeinen Sicherheitslage zu einem späteren Zeitpunkt auszureisen.“

Das Auswärtige Amt macht völlig fassungslos! Umso mehr Zeit vergeht, desto stärker wird der Flughafen von Islamisten kontrolliert. Die Lage vor Ort wird nicht sicherer, sondern zunehmet gefährlicher: für Deutsche und Afghanen, die für die Deutschen arbeiteten!

TE fragte das Auswärtige Amt an, ob das Schreiben nur an deutsche Staatsbürger gesendet wurde und ob nur deutsche Staatsbürger vorerst evakuiert werden würden. Bisher ist eine Antwort noch nicht erfolgt. In einer Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes spricht man aber von: „deutsche Staatsangehörige und andere zu evakuierende Personen.“ Doch wie will das Amt überhaupt in der derzeitigen Lage gezielt afghanische Ortskräfte erreichen und zum Flughafen lotsen – ohne dass sie von den Taliban entdeckt werden? Aus einem internen Dokument des Verteidigungsministeriums, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, geht hervor, dass die Bundeswehr mehr Soldaten an den Flughafen verlegen will.

Der nächste deutsche Flieger, ein Airbus A400M der Luftwaffe, landete heute um 13:20 deutscher Zeit in Kabul, um deutsche Botschaftsmitarbeiter und Staatsbürger zu evakuieren. Ob auch heute afghanische Ortskräfte wie NGO-Mitarbeiter oder Frauenrechtlerinnen gezielt evakuiert werden, wird sich zeigen. Immerhin hat die Luftwaffe Sonderflugregeln erlassen. Das bedeutet, dass so viele Menschen in das Flugzeug geladen werden dürfen, wie rein passen – also auch jedwede Zivilisten womöglich. Doch eben nur Menschen, die es zum Flughafen schaffen! Die deutsche Regierung trägt für jeden Menschen, der für sie arbeitete und nicht evakuiert wird, die Verantwortung.