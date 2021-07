Der demoskopische Pegelstand für die Grünen vorne mit eineroder einerals Psychothriller von 1001 Umfragen in einer Nacht geht weiter. Das neueste Märchen erzählt YouGov. Hier wird der Kitzelmit der Steigerung kombiniertwer erinnert sich noch daran, als der Thriller einst hieß? Tja, so ändern sich die Zeiten, aber die Wahlberechtigten nicht wirklich mit ihnen.

Das Pegelmärchen von Ipsos mit Union 28 und Grüne 21 wäre nicht erwähnenswert, hätte Wahlrecht.de nicht aus technischen Gründen unter die übliche Darstellung eine Zeitreihe gestellt, in der zwei aktuelle Märchenpegel aus 2021 einer längeren Tabelle aus 2017 gegenübergestellt werden. Sie zeigt anschaulich: Grüne und SPD haben bei 1001 Umfragen in einer Nacht den Platz getauscht. Wobei die Grünen mit damals 7 bis 8 die SPD rauf nach 25 bis 30 ebensowenig erreicht haben, wie es die SPD noch nicht auf die alten Märchenziffern der Grünen runter auf 7 bis 8 schaffte. Von den 2017er Märchenzahlen 33 bis 39 träumt die Union allerdings nicht einmal mehr bei 1001 Umfragen in einer Nacht.

Zur Erinnerung an 1001 Umfragen in einer Nacht vom 15. Juni 2021 noch das hier:

Und danach bot INSA am 28. Juni und am 4. Juli die bisherige Schlechtestmarke Grüne 18 – also weiter mit 1001 Umfragen in einer Nacht …