Grüne demoskopisch erstmals seit März unter 20 Prozent

Mit 19,5 Prozent Grüne zeigt die neueste Umfrage von INSA im Auftrag von BILD die Partei, welche Annnalena Baerbock zur Kanzlerin machen will, zum ersten Mal seit dem 15. März des Jahres unter 20 Prozent. Ein halber Prozentpunkt ist nicht viel, zumal die demoskopische Fußnote auf BILD.de sagt:

Für den INSA-Meinungstrend im Auftrag von BILD wurden vom 11. bis zum 14. Juni 2021 insgesamt 2038 Bürgerinnen und Bürger befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.

Der Tenor bei BILD – „Umfrage-Rumms” – ist trotzdem nicht falsch, weil psychologisch eine 1 an erster Stelle für die grüne Partei statt einer 2 Stimmung macht.

Der Blick auf die demoskopische Zeitreihe bei INSA macht das deutlich. Seit dem Sprung von 17 Prozent am 15. März 2021 auf 20 Prozent fünf Tage später blieb der Demoskopiepegel Grüne hier immer über 20 Prozent – mit dem höchsten Wert um 24 zwischen dem 3. und 16. Mai. Von da an kleckerten die Zahlen runter bis nun auf 19,5. Den Wochentakt des Demoskopiepegels von INSA für BILD geht natürlich weiter, die anderen Institute für andere Medien werden nicht nachstehen. Unschwer vorherzusagen, dass noch kaum eine Bundestagswahl so sehr von Umfragen beeinflusst gewesen sein wird wie die bevorstehende. Zur Erinnerung: Das Bundestagswahlergebnis 2017 für die grüne Partei war 8,9 Prozent.