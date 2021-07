Merkel will angeblich Millionen nach Deutschland drängender Afghanen nicht aufnehmen

Laut BILD wendet sich Angela Merkel nach sechs Jahren von der bedingungslosen Asyleinwanderung ab. BILD titelt: »Flüchtlings-Kehrtwende der Kanzlerin – Millionen Afghanen wollen nach Deutschland – Aber Merkel sagt NEIN!«

Die afghanischen Hilfskräfte der abgezogenen Bundeswehr, die um ihr Leben fürchten müssten, sollen nach Deutschland kommen dürfen. Alle anderen nicht.

Historiker und CDU-Mitglied Andreas Rödder (54, Uni Mainz) spreche von einer Wende: »„Wir können nicht alle Probleme ‚dadurch lösen, dass wir die Menschen aufnehmen‘ – das ist etwas ganz anderes als der ‚humanitäre Imperativ‘ von 2015.“ Und: „In Verbindung mit der Bilanz des Afghanistan-Einsatzes ist es das Eingeständnis der Ratlosigkeit.“«

Die Frage drängt sich auf: Wenn Merkel das Ernst meint, wie will sie und wollen ihre Genossen des Zeitgeistkartells dann begründen, warum in der Einwanderung nicht für alle ein geregeltes Verfahren eingeführt wird? Oder geht es nach einer einmaligen Aussage so weiter wie bisher?