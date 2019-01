Katharina Schulze beim Eis essen in Kalifornien

Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, verkündet: „Da die Anderen die Hände in den Schoß legen, müssen wir die Welt retten.” Im Moment ist sie mal eben nach Kalifornien geflogen und wenn sie wieder in Bayern ist, packt sie erneut den Verbotspolitikhammer für das Volk aus, weil Umwelt. Meint Don Alphonso in seinem Tweet:

Noch konnte Katha, wie ihre Fans sie nennen, ohne die Startbahn 3 losfliegen, gegen die sie ist und weil ihr Flieger bisher nur als Modell am Galgen hing.

Wer die Welt rettet, darf natürlich zum Eis essen nach Kalifornien jetten.

Alles nur Show mit der „Klimarettung” – oder?

Frau Schulze weiß, was sie tut – ja, wirklich?

Aber eben twitterte sie doch noch: Fight climate change! #actnow. In Kalifornien mit dem Einweg-Eisbecher und Plastiklöffel?

Don Alphonso erklärt es:

Ach so, das war vor der Wahl mit der Weltrettung ohne Startbahn 3, wo Bayern vorangehen soll. Nach der Wahl fliegt Katha Schulze voraus. Wir wünschen eine angemessene politische Landung.