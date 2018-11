Ismail Tipi heute bei ZDFzoom

ZDFzoom, das Dokumentations- und Reportageformat des Zweiten Deutschen Fernsehens war investigativ unterwegs in Moscheen in Deutschland. Was dabei herauskam, ist mehr als beunruhigend. Bricht hier ein weiterer dicker Stein aus der imaginären Mauer einer deutschen Sicherheitsarchitektur? Der Titel der Sendung am heutigen Mittwoch um 22:45 Uhr lautet: „Hass aus der Moschee – Wie radikale Imame Stimmung machen.“

Die „ZDFzoom“-Reporter Susana Santina und Shams Ul-Haq sprechen darüber u.a. mit TE-Autor Ismail Tipi. Tipi sitzt für die CDU im hessischen Landtag. Als Schwerpunkte seiner politischen Arbeit nennt er die Auseinandersetzung mit der inneren Sicherheit in Deutschland, religiösem Extremismus, Einwanderungsfragen und Integrationspolitik. Tipi ist u.a. integrationspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Hessen und Vorsitzender des Landesfachausschusses „Integration und Migration“ der CDU in Hessen.

Tipi schreibt zur Sendung auf Facebook: „Wie viele salafistisch-islamistische Moschen es in Deutschland gibt, kann keiner sagen, aber es sind wohl Hunderte. Hunderte, in denen der Hass auf die angeblich Ungläubigen, die Kuffar, gepredigt wird.“ Die Sendung würde der Frage nachgehen: „Was genau wird in diesen Hass-Moscheen gepredigt? Welches Gedankengut wird abseits der öffentlichen Freitagspredigten vermittelt? Und was tun die Sicherheitsbehörden, wenn Imame Hass verbreiten?“

Interessant auch die Vita des „ZDFzoom“-Reporters Sham Ul Haq, der am 20. August 1975 in Pakistan geboren wurde. Nach einer zehnjährigen schulischen Ausbildung kam er 1990 als unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber nach Deutschland. Gemeinsam mit seiner Reporterkollegin fragt er u.a. auch die Sicherheitsbehörden, warum sie nur so wenig gegen islamistische Hassprediger unternehmen. Nur selten würden Moscheen verboten, in denen Extremisten predigten.

