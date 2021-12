Heute schreibt hier die Jugend!

Achtung, dies ist eine Übernahme, werte Leser! Denn heute schreiben auf TE nur Autoren unter 30 Jahren, viele davon unter 20. Wir finden: Nach anderthalb Jahren, in denen unsere Interessen immer als letzte kamen, können wir auch mal was sagen!

Eigentlich hatten wir für dieses Wochenende eine dreitägige Veranstaltung in Berlin geplant – um unsere TE-Jungautoren zu trainieren und auszubilden. Daraus wurde nichts – die spontanen Eingebungen des Berliner Senats machten Reisen für Nicht-Geimpfte in die Hauptstadt quasi unmöglich. Wir haben uns dazu entschieden, keine Veranstaltung durchzuführen, bei der nicht alle unsere Leute dabei sein können.

Daher koordinieren wir uns jetzt stattdessen online, halten aber an unserem Plan fest: Ein Tag TE unter 30. Sie werden im Laufe des heutigen Tages nicht nur zu den Lockdown-Auswirkungen auf junge Generationen lesen – wir werden aktuell über das Nachrichtengeschehen berichten, über Impfpflicht, Ampel und Migration schreiben, über australische Quarantäne-Camps, das Böllerverbot, den Iran-Deal und alles, was sonst noch aktuell und wichtig ist und wird. Und in Anbetracht dieser düsteren Zeiten und des Advents ist es uns besonders wichtig, auch einige fröhliche Geschichten, kleine Beiträge und Erzählungen zur allgemeinen Erheiterung zu präsentieren.

TE liegt die Förderung des journalistischen Nachwuchses besonders am Herzen – unser Programm umfasst neben regelmäßigen Seminaren auch die Jugend-Strecke in unserem Print-Magazin in Zusammenarbeit mit dem Jugendmagazin Apollo News. Wir haben einen festen Autorenstamm unter 25 Jahren und über 25 junge Menschen, die in unserem Programm mitwirken. Wir legen damit die Basis für eine Berichterstattung, die alle Generationen im Blick hat. Wir stellen dabei hohe Qualitätsansprüche an unsere Autoren – wir machen keine Alibi-Jugendlichen-Shows, sondern echte Ausbildung mit dem Ziel, substanziell etwas Neues aufzubauen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns heute eine Chance geben – lesen Sie uns, informieren Sie sich, ärgern Sie sich, freuen Sie sich mit uns.

Und schreiben Sie uns gerne in die Kommentare, wie es Ihnen gefallen hat.

Also: Wir gehen jetzt ans Werk!