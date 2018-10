Hessen vor Desaster der CDU?

Dafür, dass in Hessen ein Desaster der CDU droht, sprechen zwei Indizien. Erstens werden anders als in Bayern sechs Tage vor der Wahl keine neuen Umfragen veröffentlicht. Zweitens mischt sich Frau Merkel selbst zur Rettung ein, indem sie die Stadt Frankfurt mit ihrer BImSchG-Änderung vor Fahrverboten bewahren will, allerdings so, dass sie und ihr Ministerpräsident Bouffier sich in offenkundiger Panik gegenseitig widersprechen:

»Er bettelt geradezu, Frankfurt in den Kreis jener Städte aufzunehmen, die wegen der Fahrverbote großzügige Umtauschprämien der Autohersteller und Nachrüstungen an Dieselfahrzeugen mit Stickoxid-Katalysatoren bekommen sollen und nennt deshalb den hohen Abgaswert. Bisher will die Regierung dies nur so genannten „Intensivstädten“ und deren umgrenzenden Landkreisen zubilligen.«

Der Bundestrend gibt jedenfalls mit den neuesten Zahlen von INSA keinen Anlass zur Hoffnung für die CDU in Hessen und überhaupt:

Wahlwette Hessen:

Wer über alle genannten Parteien hinweg am nächsten an den Ergebnissen landet, gewinnt.

Ihre Wetten nehmen wir ab sofort entgegen.

Annahmeschluss ist der Wahlsonntag (28.10.2018 ) um 16:30 Uhr. Das Wettergebnis wird am Wahlsonntag um 17.45 Uhr veröffentlicht.

Auf die Gewinner wartet:

1. Platz: eine Flasche Champagner von Tante Mizzi

2. Platz: zwei Bücher aus dem Shop nach Wahl

3. Platz: ein Buch aus dem Shop nach Wahl